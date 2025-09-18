BBVA lidera la captació de pimes a Espanya per tercer any consecutiu
Redacció
Una de cada quatre pimes a Espanya ha confiat en BBVA en el primer semestre de l'any, segons dades del mateix band. Un fet que, ressalta BBVA, "consolida l'entitat com a líder en captació d'aquest segment durant els últims tres anys". El banc, insisteixen fonts de BBVA, "reforça així el seu paper com a soci financer de referència per a les petites i mitjanes empreses, que representen el motor del teixit productiu del país".
BBVA ha reforçat la seva proposta amb una oferta integral que combina solucions transaccionals, finançament en condicions preferents i assegurances adaptades a les necessitats actuals de les pimes, destaca l'entitat.
“El lideratge de BBVA en la captació de pimes durant tres anys consecutius respon a una estratègia que combina proximitat territorial, digitalització, innovació i acompanyament especialitzat”, assenyala el director de Pimes de BBVA a Espanya, José Luis Serrano. "L'entitat aposta per acompanyar a les empreses en totes les etapes del seu desenvolupament, des de la constitució de la societat, passant per la seva consolidació en el mercat nacional, fins a la seva expansió internacional", afegeix.
El compte Empresas Bienvenida, sense comissions, és la pedra angular de l'estratègia de BBVA per a pimes, segons detalla el banc, ja que hi pivoten mesures com la promoció de la bonificació de fins a 720 euros per domiciliar assegurances socials o impostos en tots els canals.
En l'apartat transaccional, l'entitat ofereix la possibilitat de contractar un terminal punt de venda (TPV) sense cost durant 12 mesos i finançament per al pagament de nòmines sense interessos durant un any. També ha llançat el primer préstec TPV bonificat, vinculat al volum de facturació dels comerços.
BBVA també ofereix al client la possibilitat que contracti, al costat d'AyudaT-Pimes, un servei integral per a la constitució de la seva nova empresa. Aquest servei permet simplificar els tràmits, incloent-hi la signatura de l'escriptura notarial, que es pot fer de manera digital.
En paral·lel, BBVA ha reforçat el seu suport a la internacionalització amb un acord amb Oftex. Amb aquesta col·laboració, les pimes poden accedir a eines digitals per fer un autodiagnòstic exportador, seleccionar els mercats més adequats per als seus productes i disposar de llistats d'importadors potencials. El 2024, el banc va acompanyar a 125.000 pimes i empreses en els seus processos d'internacionalització.
Per incentivar l'adopció de mesures de seguretat entre les pimes i els autònoms i conscienciar de la importància de protegir-se enfront de possibles amenaces, BBVA també ha llançat una promoció especial amb un descompte del 30% en el preu de l'assegurança de ciberseguretat (fins al 31 de desembre) per a tots aquells clients i no clients que no ho hagin contractat fins a la data. A aquesta promoció s'uneixen altres com la de l'assegurança BBVA Allianz Baixa Laboral i BBVA Allianz Multirisc Negoci Plus, amb un descompte del 15% i del 5%, respectivament.
