Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Caprabo obre un supermercat a Artés

L'establiment té prop de 300 metres quadrats de superfície i dona feina a cinc persones

Façana del nou supermercat Caprabo d'Artés

Façana del nou supermercat Caprabo d'Artés / Caprabo

Redacció

Manresa

Caprabo ha inaugurat avui un supermercat a Artés, una franquícia ubicada al Passeig Diagonal, número 45. El nou establiment té una superfície comercial de 299 m², ha suposat la creació de 5 llocs de treball i compta amb un horari d’atenció al públic de dilluns a diumenge de 08:30 h a 22:00 h.

La botiga disposa d’una extensa oferta de productes de marca pròpia i marca de fabricant i, segons la companyia de distribució, "té una de les majors varietats per metre quadrat del mercat, la qual cosa permet realitzar una compra completa". A més, destaca l'empresa, "inclou els avantatges i propostes pròpies de Caprabo com l’ús de la Targeta Club Caprabo".

Caprabo ha accelerat el seu pla d’expansió amb l’obertura de 15 supermercats en l'actual exercici. Fins al moment, ha incorporat més de 4.500 m² de superfície comercial i ha creat gairebé un centenar de llocs de treball. La companyia ha arribat a municipis on no tenia botigues fins aleshores, com Calonge i Sant Antoni, Cabrils, Alcanar i Premià de Dalt, i ha reforçat la seva presència a Igualada, Girona, Barcelona (la Teixonera i Navas de Tolosa), Vilafranca del Penedès, l’Hospitalet de Llobregat, Capellades i Santa Coloma de Gramenet. Caprabo desenvolupa el seu pla d’expansió amb botigues pròpies i botigues franquiciades.

Els supermercats de Caprabo, destaca la companyia, són botigues "properes i de barri".

Caprabo va néixer a Barcelona l’any 1959. Té una xarxa d’uns 300 supermercats al conjunt de Catalunya, on compren diàriament més de 100.000 persones i un milió de clients fan servir regularment la seva Targeta Club Caprabo, segons dades de l'empresa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents