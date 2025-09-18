Noves inversions
La modernització dels aeroports catalans: més espai a la pista i millors accessos
Aena invertirà 12.888 milions als aeroports espanyols entre el 2027-2031 per adaptar-los a les noves necessitats de trànsit
Redacció
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous la inversió més gran en el sistema aeroportuari espanyol en dècades, per valor de 13.000 milions d’euros, dirigits principalment a la millora dels grans aeròdroms espanyols que encaren el màxim de la seva capacitat tècnica teòrica en els pròxims anys. És el cas dels grans centres de distribució de passatgers, Barcelona i Madrid, en els quals s’invertirà 3.000 i 4.000 milions d’euros, respectivament, així com els grans centres turístics.
En aquest sentit, el gestor aeroportuari Aena havia anunciat ja que destinarà gairebé 2.000 milions d’euros als aeroports canaris (Tenerife, Sud i Nord, i Lanzarote) i uns 1.500 milions d’euros a l’aeroport de Màlaga-Costa del Sol per ampliar el seu edifici terminal, a les quals se sumen 1.000 milions d’euros a l’aeròdrom d’Alacant-Elx Miguel Hernández, segons ha anunciat Sánchez aquest dijous.
Però també suposarà millores en altres petits aeròdroms, com és el cas dels tres catalans, tot i que sense quantificar el volum de les inversions. En aquest sentit, en el nou pla està prevista la millora de la zona d’embarcament de l’aeroport de Girona-Costa Brava, el més gran dels tres regionals catalans, amb 1,9 milions de passatgers el 2024, un 25,9% més que l’any anterior, i 24.000 operacions.
En aquest aeròdrom també s’executarà una terrassa «al costat aire»,que és la zona on hi ha les pistes, l’adequació de la zona d’arribades no Schengen i el redisseny de l’aparcament d’autobusos. A més, es preveu ampliar la plataforma (que és la superfície en pista destinada a estacionar aeronaus, realitzar la càrrega i descàrrega d'equipatge i passatgers i el proveïment de combustible) i crear una passarel·la de connexió entre la futura estació d'alta velocitat i la terminal de l’aeroport.
A Reus (Tarragona), on es van registrar 1,2 milions de passatgers el 2024, es preveu una nova zona de control de passaports d’arribades, una remodelació dels vials d’accés, millores de confort a la zona d’embarcament i una renovació dels equipaments als aparcaments, així com millores en l’equipament de seguretat i el recreixement de la pista. A més, s’instal·larà una planta solar fotovoltaica amb una potència total instal·lada de 15 megawatts (MW).
El segon aeroport regional de Catalunya ja va rebre una injecció d’11,5 milions d’euros en els últims anys per adaptar l’edifici terminal amb actuacions dirigides a millorar la qualitat dels serveis. En concret, es va ampliar la sala d’embarcament, fins als 6.300 metres quadrats i es van ressituar les àrees d’aquesta sala «per adaptar-les a la nova configuració de la instal·lació»; es va ampliar la sala de recollida d’equipatges, fins a un total de 675 m2, i també la superfície destinada als controls de passaports.
En el cas de Sabadell, l’aeròdrom més petit de tots (6.500 passatgers el 2024) es preveu millorar la urbanització, accessos i les escomeses. A més, s’ampliarà la plataforma.
