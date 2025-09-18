La marca xinesa MG aterra a Igualada per impulsar l’electrificació a la Catalunya Central
El concessionari Sarmovil amplia la seva xarxa amb una nova seu a l’Anoia i consolida la presència de la marca xinesa a la província de Barcelona
La comarca registra un creixement del 33% en vehicles elèctrics, tot i que encara avança a un ritme inferior al conjunt provincial
La marca automobilística MG, d’origen britànic, però propietat del gegant xinès SAIC, continua el seu procés d’expansió a Catalunya amb l’obertura d’un nou concessionari a Igualada. L’empresa, gestionada per Sarmovil i integrada dins el nou grup d’automoció sorgit de la fusió entre Vallescar i Maas, ha triat l’Anoia com a punt estratègic per reforçar la seva presència a la Catalunya Central. El nou espai, de 100 m² i ubicat a l’avinguda Mestre Montaner, permet exposar fins a cinc vehicles i inclou servei de taller i postvenda.
El gerent de MG Sarmovil, Jordi Hernández, explica que la intenció és “ajudar a fer aquest canvi d’electrificació i sostenibilitat, oferint opcions des del vehicle de combustió fins al 100% elèctric”. Segons ell, l’objectiu a l’Anoia és replicar la penetració estatal de la marca —d’un 6-7% en el mercat particular—, la qual cosa equival a unes 6 o 7 matriculacions anuals sobre el centenar de vehicles nous que es venen a la comarca. “Ja estem en 4-5 unitats venudes en poques setmanes i la resposta està sent molt positiva”, assegura.
Hernández recorda que Sarmovil “va ser dels primers a apostar per marques xineses després de la pandèmia” i que aquesta experiència els dona avantatge competitiu en un mercat que ara viu una acceleració de la transició energètica.
Creixement desigual de l’electrificació
El mercat automobilístic de l’Anoia reflecteix la tendència general de la província de Barcelona, però amb un ritme més contingut. El 63% dels vehicles nous matriculats a la comarca són híbrids o elèctrics (53% híbrids i 10% elèctrics purs), unes xifres molt similars al conjunt provincial. Tot i això, mentre la província ha vist créixer les matriculacions d’elèctrics purs un 89% en el darrer any, a l’Anoia l’increment ha estat del 33%.
En nombres absoluts, el 2025 s’han matriculat 744 vehicles nous a l’Anoia (+17% respecte a l’any anterior), davant les 43.324 unitats de la província (+14%). D’aquests, 392 són híbrids i 78 elèctrics purs, mentre que 229 —un 31% del total— encara funcionen amb gasolina o dièsel.
En aquest sentit, Hernández reconeix que a les grans ciutats aquest canvi és més "fàcil": “Les zones de baixes emissions estan accelerant la demanda d’elèctrics, però a l’interior el creixement és més contingut”. En aquest context, els híbrids convencionals i endollables són els que tenen més acceptació: ofereixen autonomia combinada de fins a 1.000 quilòmetres i no depenen tant de la infraestructura de recàrrega, encara incipient a la comarca.
Tot i l’impuls, l’Anoia només representa l’1,7% de les matriculacions de la província de Barcelona, una dada que mostra la dimensió reduïda però creixent del mercat comarcal.
Objectiu: 1.500 vehicles fins al 2025
Des del seu retorn a Espanya fa només quatre anys i mig, MG ha aconseguit més de 100.000 clients i s’ha situat com a referent en la gamma assequible de vehicles electrificats. El MG ZS és actualment el SUV més venut a Espanya, i el MG4 va liderar les matriculacions d’elèctrics generalistes el 2024.
En aquest escenari, Sarmovil es fixa un repte ambiciós: vendre 1.500 vehicles abans de finals del 2025. Un objectiu que reforça el posicionament de la marca a Catalunya i que, segons Hernández, se sosté en “l’experiència acumulada en ser dels primers a apostar per marques xineses i en la bona acollida del mercat català”.
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Tous canvia de conseller delegat
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal
- Multades tres empreses de busos per l’accident mortal a Portè el desembre passat