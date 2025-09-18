Minimitzar les conseqüències
L’oficina tècnica per coordinar les obres de Rodalies arrencarà a l’octubre
El Govern i Adif anuncien que l’enginyer Luis Ubalde, que fins ara dirigia els treballs a l’estació de la Sagrera, estarà al capdavant de l’òrgan
Cristina Buesa
L’oficina tècnica que ha d’ajudar a minimitzar els efectes de les obres a Rodalies arrencarà a l’octubre. L’òrgan de coordinació entre el Govern i Adifque es va acordar la setmana passada en la reunió amb el president Salvador Illa s’ha presentat aquest dijous a la Conselleria de Territori. També s’ha anunciat qui estarà al capdavant, l’enginyer Luis Ubalde, que fins ara dirigia els treballs de la futura estació de la Sagrera.
Amb ell hi haurà vuit persones més, totes dependents d’Adif (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries), però, han insistit, reportant en tot moment la Generalitat. De fet, aquest és un dels principals conflictes amb què des de sempre s’ha enfrontat l’administració catalana, ja que, malgrat ostentar parcialment les competències del servei de Rodalies, Adif feia la guerra per la seva banda, ja que només l’operadora, Renfe, depenia de les ordres de Territori.
Renfe, exclosa
Renfe, de fet, no participarà de la nova eina de coordinació, ha explicat el president d’Adif, Luis Pedro Marco, perquè els treballs en curs, així com la planificació d’aquests, depenen de la seva empresa i no de la prestadora del servei. No obstant, ha recalcat, la coordinació amb ells és fluida: «Renfe no hi és però qualsevol actuació sempre es coordina, formen part de la solució», ha remarcat.
«Tenim molt marge de millora i amb aquesta oficina es veuran els resultats a curt termini, reiterem les disculpes i demanem paciència», ha encaixat Marco. Juntament amb ell, la consellera Sílvia Paneque s’ha mostrat esperançada en el fet que es fa «un pas molt rellevant» amb l’impuls d’aquesta eina i ha aplaudit la col·laboració amb Adif.
189 obres en marxa
Paneque ha recordat que ara mateix hi ha 189 obres en execució a Rodalies. El nou òrgan dirigit per Ubalde posarà el focus en els treballs que tinguin més afectació en les persones usuàries del transport ferroviari i des del Govern s’han fixat expressament en 19projectes, que ha relacionat, entre d’altres els de l’R3 o l’R2 sud.
La consellera ha insistit que hi va haver un moment en què es van plantejar «si es podia mantenir aquesta quantitat d’obres amb el servei normal de Rodalies i vam respondre que sí» perquè, ha insistit, ara s’estan invertint 2.500 milions més en execució d’obres i n’hi ha 4.000 milions pendents en projectes, «i no podíem perdre ni un sol euro d’ells».
Ni actuacions singulars ni manteniment
El coordinador de Rodalies del Govern, Pere Macias, ha detallat les funcions de la nova oficina tècnica, que es responsabilitzarà del seguiment de les obres en execució a Catalunya però també dirigirà aquells treballs «que no es considerin actuacions singulars», és a dir, que no siguin projectes de pes, ni tampoc les tasques de manteniment.
L’equip que acompanyarà Ubalde, que procedirà d’Ineco, mitjà propi d’Adif, serà de cinc enginyers més o enginyeres de camins i dos enginyers tècnics, a més d’una persona per als assumptes administratius. També s’hauran d’encarregar de detectar les futures necessitats quan es portin a terme les obres, per poder planificar-ho tot i comunicar-ho amb l’antelació i solvència suficients.
