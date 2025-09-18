La DO Pla de Bages preveu collir més d'un milió de quilos de raïm i superar la producció de l'any passat
La campanya s'allargarà fins a mitjans d'octubre
Nia Escolà (ACN)
La DO Pla de Bages preveu collir més d'un milió de quilos de raïm aquesta verema, una xifra que permetria superar la producció de l'any passat i encarar així una de les millors campanyes dels últims anys, que han estat marcades per la sequera. De moment, ja s'han recollit varietats com el macabeu i el merlot i la qualitat del fruit és "bona", segons el president de la DO, Carles Playà. Tot i així, l'evolució meteorològica de les pròximes setmanes serà "clau". El principal risc és que un excés de pluja pugui afavorir l'aparició de "podridura" en algunes varietats de maduració tardana. Es preveu que la verema s'allargui fins a mitjans d'octubre en algunes zones de la comarca. La DO compta amb 500 hectàrees de vinya i 17 cellers.
El celler Les Acàcies, d'Avinyó, té previst iniciar el gruix de la verema la setmana vinent. El seu enòleg, Llorenç de Ferrer, destaca que l'any ha estat "molt bo" pel que fa a pluges i clima, i augura una campanya millor que la de 2024. Amb 11 hectàrees de vinya —moltes encara joves—, el celler espera collir entre 30.000 i 40.000 quilos de raïm. Tota la producció es destina al mercat local i a la restauració, defugint de les grans superfícies.
La pressió de la fauna cinegètica
Un dels trets que caracteritza la vinya al Bages és que està envoltada de bosc. Aquesta proximitat fa que porcs senglars i, més recentment, cabirols provoquin danys importants als ceps. Per això, la majoria de cellers s'han vist obligats a tancar les vinyes amb tanques de protecció, un cost afegit que, com assenyalen des de la DO, "acaba repercutint en el preu final del vi".
30 anys de DO Pla de Bages
Aquest 2025, la DO Pla de Bages celebra el seu 30è aniversari. La secretària de la denominació, Eva Farré, destaca que és una fita per reivindicar la singularitat d'un territori vitivinícola petit però en creixement, que ja exporta el 20% de la seva producció.
Pel que fa al comerç exterior, la DO preveu que els aranzels dels EUA imposats per Donald Trump tinguin una incidència "mínima". Tot i així, adverteixen que la mesura podria frenar l'expansió del vi català a l'estranger i, de retruc, incrementar la competència del mercat local.