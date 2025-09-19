Els Social Economy Awards 2025 reconeixen la tasca social i integradora d’Àuria Cooperativa
L’entitat igualadina rep el primer premi en la categoria «Innovació en la Integració Social en una Empresa Social d’Integració Laboral»
Redacció
L’entitat igualadina Àuria Cooperativa va ser distingida amb el primer premi en la categoria «Innovació en la Integració Social en una Empresa Social d’Integració Laboral (WISE)» dins dels prestigiosos Social Economy Awards 2025, atorgats per Social Economy Europe. El guardó reconeix el lideratge i la innovació de l’entitat en la integració laboral de persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social, situant-la com a referent europeu.
El premi es va lliurar en una gala celebrada a Múrcia el 17 de setembre, en el marc de la I Cimera Europea d’Economia Social, que ha reunit més de 600 participants de tot el continent, entre els quals hi havia la Vicepresidenta Executiva de Drets Socials i Competències, Treball de Qualitat i Capacitació de la Comissió Europea, i també Comissària Europea d’Economia Social, Roxana Mînzatu; la vicepresidenta segona del Govern d’Espanya i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; i representants institucionals de països com França, Itàlia, Hongria, Bulgària, la República Txeca o Xipre, entre d’altres.
En total, s’hi van presentar més de 150 candidatures de tota Europa. Durant la gala es van mencionar les quinze iniciatives finalistes i es van lliurar premis en cinc categories: Formació i Educació en Economia Social, Pla d’Acció d’Economia Social per a Governs Locals, Habitatge, Energia neta i Innovació en la Integració Social en una Empresa Social d’Integració Laboral (anomenades WISE). Precisament, en aquesta darrera categoria, Àuria va rebre el reconeixement amb el primer Social Economy Awards per la seva tasca d’inserció laboral i d’acompanyament integral a persones en situació de vulnerabilitat, acompanyada de l’entitat catalana Fundació Formació i Treball, amb el segon guardó, i la irlandesa Triest Press, amb el tercer.
El guardó va ser lliurat pel president de la Xarxa Europea d’Empreses d’Integració Social (ENSIE), l’irlandès Duncan Walker, qui va destacar l’impacte i la qualitat del model d’inserció laboral desenvolupat per Àuria, així com la seva capacitat d’inspirar altres iniciatives a escala europea.
Social Economy Europe, entitat organitzadora dels premis i principal veu de l’economia social a nivell europeu, està liderada per Juan Antonio Pedreño, qui durant la trobada va instar les institucions comunitàries a mantenir l’economia social com una de les prioritats estratègiques per afrontar els reptes socials i econòmics des d’un model més just, productiu i sostenible. Segons dades oficials, l’economia social a Europa compta amb més de 4,3 milions d’empreses i entitats, que donen feina a prop de 14 milions de persones.
«Aquest premi és un reconeixement a la feina de moltes persones que han cregut en un model diferent, basat en les persones, la cooperació i el compromís amb el territori, va destacar l’equip directiu d’Àuria. n
