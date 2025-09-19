Esteve Pintó s’incorpora a la Junta Directiva de la Mútua Intercomarcal
La representació bagenca a la cúpula de l'entitat augmenta a cinc persones
Redacció
La Mútua Intercomarcal ha rebut l’aprovació per part de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social del nomenament del bagenc Esteve Pintó com a vocal de la seva Junta Directiva en representació de l’empresa Catalana de Perforacions, S.A. Pintó ja ha assistit a la primera reunió d’aquest òrgan que s’ha celebrat el dijous 18 de setembre.
Amb la incorporació de Pintó les empreses bagenques augmenten la seva representació a la Junta Directiva de la Mútua Intercomarcal. D’aquesta manera es materialitza la incorporació que es va acordar a la Junta General de Mutualistes celebrada el 17 de juliol.
Les persones del Bages que formen part de la Junta Directiva de la Mútua en representació d'empreses de la comarca són Enric Torres, president (Alimentos Congelados Friman SA); Pere Ribera, secretari (Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages); Sílvia Gratacòs, vocal (Fundació Ampans); Esteve Pintó, vocal (Catalana de Perforacions SA); i Joaquim Serracanta, vocal ( Kids & Us English SL).
