El nou grup de concessionaris Yomovo aterra a la Catalunya central
La nova marca corporativa neix de la fusió de les empreses Maas i Vallescar
El sector de l’automoció a Catalunya suma un nou actor de pes amb la creació de Yomovo, la marca corporativa sorgida de la fusió de les empreses Maas i Vallescar. La unió, anunciada l’estiu passat i presentada oficialment ara, dona lloc a un dels cinc majors grups d’automoció d’Espanya per nombre d’empleats.
El nou grup integra 95 punts de venda oficials repartits per 16 municipis de Barcelona i Girona —amb presència a Manresa, Igualada i Martorell—, i representa 21 marques d’automòbils i 7 de motos. Amb més de 1.000 treballadors i una mitjana de 25.000 vehicles comercialitzats anualment, Yomovo va tancar l’exercici 2024 amb una facturació conjunta de 600 milions d’euros.
Mobilitat flexible i adaptada al client
La companyia vol marcar perfil propi oferint una nova manera d’entendre la mobilitat, allunyada del model tradicional de propietat. El seu catàleg inclou opcions de subscripció flexible, rènting i finançament sense compromís de permanència, a més de serveis postvenda adaptats a famílies, joves, autònoms i empreses.
Yomovo aposta per un model omnicanal i digitalitzat, amb contractació senzilla i acompanyament expert en totes les fases, des de la cerca de vehicle fins a la postvenda. L’oferta abasta des de urbans compactes fins a SUVs híbrids i 100% elèctrics, així com una àmplia gamma de vehicles comercials.
Proximitat i dimensió
Malgrat la seva dimensió, el nou grup vol mantenir el valor de la proximitat i el tracte personalitzat, amb presència física a les ciutats i una atenció que cobreixi tota l’experiència de mobilitat del client.
Amb més de 60 anys d’història acumulada entre Maas i Vallescar, Yomovo es presenta ara amb l’objectiu de consolidar-se com a referent estatal en distribució i mobilitat, apostant per solucions més àgils, flexibles i competitives en un sector en plena transformació.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor de gas
- Gairebé la meitat dels nens de menys de 5 anys a Catalunya són d’origen estranger