El Sabadell afirma que el 80% dels seus accionistes minoritaris no han acceptat l’opa de moment
González-Bueno desafia el BBVA a comprometre’s «jurídicament» a no apujar el preu ni abaixar el llindar mínim d’acceptació al 30%
Pablo Allendesalazar
El Sabadell continua declarant-se optimista respecte al desenllaç de l’oferta de compra (opa)que li ha llançat el BBVA i que mira de torpedinar des de fa 16 mesos. El seu conseller delegat, César González-Bueno, ha afirmat aquest divendres que «com en les cerveses sense alcohol, el 0,0%» dels accionistes minoritaris dels quals té informació han acceptat per ara l’opa. El conjunt dels propietaris particulars, ha apuntat, suposen «una mica menys» de la meitat del capital social, i d’ells, el 80% tenen els seus títols dipositats en el mateix Sabadell, en molts casos perquè són també clients. D’aquest 80% de petits propietaris és dels únics que té informació el banc i dels quals, per tant, sap que cap ha acceptat l’oferta per ara.
El termini d’acceptació de l’opa va començar el 8 de setembre passat i acabarà, si el BBVA no l’amplia, el 7 d’octubre. És habitual que els accionistes no prenguin la seva decisió fins al final d’aquests terminis, amb la qual cosa el seu comportament fins ara no pot donar-se per definitiu. Però si aquest 80% d’accionistes minoritaris mantingués la seva decisió de no acudir a l’opa, això implicaria que entorn del 38% del capital social del Sabadell rebutjaria l’operació. A això el banc suma la previsible oposició d’altres accionistes minoritaris i d’inversors institucionals, com l’asseguradora Zurich (4,7%) i el mexicà David Martínez (3,86%),per concloure que el BBVA no assolirà el 50% al qual per ara condiciona l’èxit de l’opa.
El Sabadell no dona informació sobre la composició del seu accionariat des de fa més d’un any per «no donar pistes» al BBVA. Però també ha assegurat que no ha variat gaire respecte al que hi havia abans de l’opa. Llavors, comptava amb un total de 205.510 accionistes. El 52% dels títols de l’entitat estava en mans dels anomenats accionistes institucionals (és a dir, inversors qualificats i professionals, com els fons) i el 48% restant, en les d’accionistes minoritaris (petits estalviadors i inversors particulars).
Preu insuficient
En qualsevol cas, 24 inversors agrupaven llavors el 46,62% del capital. El previsible és que aquestes xifres no hagin variat substancialment, segons el que ha afirmat el Sabadell, amb la qual cosa la seva posició sobre l’opa serà determinant en el seu resultat. Però la cúpula del banc català també es diu tranquil·la referent a això. «Hem vist desenes i desenes d’inversors a Londres i Nova York en les últimes dues setmanes. La resposta és unànime: a aquest preu no tenen absolutament cap interès», ha defensat González-Bueno en una trobada organitzada per Foro Nueva Economía.
El dubte del mercat, que el Sabadell alimenta, és si el BBVA millorarà o no el preu en l’últim moment, per més que el banc d’origen basc faci mesos que negui taxativament que ho faci. González-Bueno, en aquesta línia, ha afirmat que el seu president, Josep Oliu, pensa que no l’augmentarà perquè creu el seu homòleg del BBVA, Carlos Torres, mentre que ell mateix i el 70% dels inversors institucionals amb què ha parlat a Londres i Nova York estima que sí que ho farà. El problema, ha apuntat, és que els accionistes minoritaris, que tenen menys informació, pensin que no l’apujarà, perquè genera una «asimetria d’informació»,una referència velada però clara perquè la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) actuï.
Transparència qüestionable
En aquesta línia, l’executiu ha demanat «transparència» al banc rival: «És perfectament lícit esperar fins a l’últim moment per apujar un preu en una opa hostil. El que és més qüestionable és garantir que no ho faràs. En aquest cas, si ho garanteixes a la premsa i de cara als inversors, has de posar-ho per escrit i t’has de comprometre d’una forma jurídicament vinculant, perquè si no estàs creant confusió». El mateix ha reclamat sobre la possibilitat que el BBVA redueixi del 50% al 30% el percentatge mínim del capital social del Sabadell (exclosa l’autocartera) amb què es conformaria: «És urgent que el BBVA aclareixi si ho posa per escrit o només l’hi diu a la premsa».
En el mateix acte, Oliu ha donat per fet que el BBVA no té capacitat per apujar el preu fins a un nivell en què el fes canviar d’opinió sobre el seu rebuig a l’operació. «No les vendré (les seves accions del Sabadell) ni a aquest preu ni a un de molt superior. El preu a què vendria és tan alt que no l’assoliran mai», ha mantingut. El banquer ha volgut aclarir unes declaracions de fa uns dies en què va apuntar que si el BBVA apuja l’oferta entre un 30% i un 40%, la prima de control que considera habitual al mercat, el consell del banc «reconsideraria» el seu rebuig. «Jo, probablement, no», ha afegit.
