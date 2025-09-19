Relleu empresarial
Tous fitxa com a consellera delegada Susana Sánchez fins ara directiva a Parfois
La directiva té l’encàrrec de pilotar una nova etapa d’expansió internacional a l’empresa joiera catalana
Paula Clemente
Tous ja ha resolt la incògnita de qui conduirà la següent etapa de la companyia. La cadena joiera ha fitxat l’actual consellera delegada de Parfois, Susana Sánchez, per substituir Carlos Soler-Duffo en el càrrec. El relleu es produirà “en les pròximes setmanes”, asseguren fonts d’aquesta empresa familiar manresana, que s’ha pronunciat per primera vegada oficialment després que transcendís dimecres la sortida inesperada del director general.
“La directiva assumirà el repte d’accelerar el creixement sostenible de l’empresa i reportarà directament a Alba Tous, presidenta de Tous”, explica la firma en un comunicat. “Sánchez aportarà a la companyia més de 25 anys d’experiència en el sector retail, els últims com a consellera delegada de Parfois”, prossegueix el text. “Aquest nomenament reforça l’ambició de Tous d’afiançar el seu lideratge global”, remata.
Segons consta al seu propi perfil de LinkedIn, Sánchez ha ocupat càrrecs directius a Dayaday o Bimba y Lola, ha estat la directora general del grup alimentari Profand i exerceix com a independent en els consells d’administració de ProA Capital i La Casa de las Carcasas. Això últim ho compaginava amb el seu rol de primera executiva de Parfois, una cadira que ocupava des del 2021.
“Amb l’arribada de Susana iniciem una etapa il·lusionant en què donem continuïtat al nostre pla estratègic GEM [Growth, Elevation i Mindset]”, resumeix la mateixa Alba Tous en aquest comunicat. “El seu profund coneixement del sector de la moda, la seva visió innovadora i la seva experiència en el desenvolupament global de companyies de retail reforcen la nostra ambició de creixement i la nostra aposta per elevar la marca cap a noves dimensions de diferenciació i innovació”, afegeix.
De fet, la marxa de Carlos Soler-Duffo respondria teòricament a la recerca de nous aires per encarar el cicle que obre Tous després d’anys immersa en un pla de transformació i consolidació de marca. Ara, l’empresa ja estaria preparada per tornar a invertir activament en la seva expansió, sobretot fora d’Espanya. El que portem d’any ja ha anunciat el seu aterratge a l’Argentina i a Berlín.
I què passarà a Parfois?
La companyia portuguesa torna a fitxar un directiu espanyol per al càrrec. L’escollit, segons ha anunciat ja la cadena, és Luis Maseres, qui fins aquest mateix estiu era director de la línia de roba de dona de Mango, el negoci més important i amb més pes dins d’aquesta companyia tèxtil catalana.
“Parfois ha experimentat una transformació, consolidant la seva presència internacional, enfortint la seva posició en el sector i expandint la seva xarxa de botigues en mercats estratègics”, apunta l’empresa en un comunicat, en què també al·ludeix a la incorporació de Maseres com l’inici d’“una nova etapa, en què Parfois continuarà impulsant la seva estratègia de creixement i expansió internacional”.
Per la seva banda, el grup català propietat de la família Andic va explicar al juliol que Maseres sortia després d’11 anys a la companyia (els 4 últims com a altíssim directiu) per assumir nous projectes professionals i que havia fitxat la directiva Eva Gallego, procedent d’El Corte Inglés, per al càrrec.
