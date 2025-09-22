Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El BBVA millora l’oferta en l’opa al Banc Sabadell

L’entitat basca ofereix ara una nova acció ordinària per cada 4,8376 accions del BS

El BBVA ha millorat aquest dilluns al matí l’oferta en l’opa hostil pel Banc Sabadell, segons ha informat en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Així, l’entitat basca ofereix ara una acció ordinària de nova emissió del banc per cada 4,8376 accions del Sabadell. Això suposa una modificació de les condicions inicials, que eren d’una acció ordinària del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Sabadell. Segons el consell d’administració del banc basc, es tracta d’una “millora de la contraprestació”. Aquest dimarts expirava el termini pel BBVA per millorar l’oferta, una possibilitat que finalment ha fet efectiva malgrat que els seus directius ho havien descartat reiteradament.

