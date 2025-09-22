Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès

La manresana Cal Moliné i la berguedana Forn l'Espurna són finalistes del concurs organitzat per la IGP Pa de Pagès Català

La IGP Pa de Pagès Català decideix el millor elaborador

Cal Moliné, de Manresa, i Forn l’Espurna, de Berga, figuren entre les cinc fleques que s’han classificat per a la final del Concurs Millor Pa de Pagès Català 2025, que tindrà lloc a Sant Vicenç dels Horts el pròxim 25 d’octubre, organitzat per la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Pa de Pagès Català. Les dues fleques de la Catalunya central competiran amb Forn Gil (Barcelona), Forn Sistaré (Reus) i Panarra (L’Hospitalet de Llobregat).

Entre els cinc finalistes es troba el guanyador de l’edició de 2016 (Forn Sistaré), i dues fleques que han estat més d’una vegada finalistes en les darreres edicions (Forn l’Espurna i Forn Gil). Per la seva banda, Cal Moliné i Panarra es la primera vegada que es classifiquen per la Final del Concurs que organitza la IGP Pa de Pagès Català.

La IGP Pa de Pagès Català va realitzar la seva eliminatòria prèvia a l’Escola de Flequers Andreu Llargués de Sabadell. Com és reglamentari al Concurs, el Jurat va valorar els pans dels participants (més d’una vintena) mitjançant un tast a cegues en el qual els pans tenen assignat un número. És al final de la valoració dels pans quan el president del Jurat obre el sobre plicaon es detalla quin número té assignat cada fleca participant.

El jurat de l’eliminatòria va ser presidit per Enric Bordas, en representació de la Federació Catalana d’Associacions de Gremis de Flequers; Jordi Rosell, en representació de la Comissió Rectora de la IGP Pa de Pagès Català; M. Cruz Barón, sotsdirectora de l’Escola de Flequers Andreu Llargués, i Antoni Valls, director de l’Escola de la Fundació Gremi de Flequers de Barcelona.

La Final del Concurs de la IGP Pa de Pagès Català tindrà lloc el pròxim 25 octubre al Centre Cultural i Cívic Virgínia Amposta de Sant Vicenç dels Horts, en un acte obert al públic. El president del Jurat serà l’alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino. Els assistents a la final podran veure en directe les deliberacions del jurat, conèixer els finalistes, gaudir d’un espectacle i un còctel.

El guanyador de la final s’emportarà una placa acreditativa i un premi en metàl·lic de 2.000 euros, a més de la màxima valoració d’una fleca del Consell Regulador, amb 98 punts sobre 100.

