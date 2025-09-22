L'ACEB llueix el 68% d'inserció laboral que aconsegueix a la FP Dual al Berguedà
L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà destaca que 54 alumnes han passat pel programa
El programa FPO Dual que organitza l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) ha assolit una taxa d'inserció laboral del 68%, una dada que la gerent de l’ACEB, Neus Piniella, ha lluït en la jornada "Empresa i FP Dual", on ha presentat els bons resultats del programa que la patronal berguedana impulsa des de fa quatre anys.
Des de la seva posada en marxa, destaca la patronal, un total de 54 alumnes han passat pel programa. Un dels indicadors d'èxit més destacats és que la majoria dels participants que han trobat feina han pogut continuar a les mateixes empreses on van realitzar les pràctiques.
Amb aquesta iniciativa, l'ACEB vol reafirmar l'aposta per "recuperar la figura de l'aprenent com a solució per cobrir la demanda de perfils específics a les empreses del Berguedà". El programa, afirma la patronal, ha demostrat ser especialment útil per formar personal d'administració, màrqueting i vendes i professionals d'oficis com mecànics i electricistes industrials, sectors amb una alta necessitat de talent qualificat a la comarca, destaca l'ACEB.
La jornada "Empresa i FP Dual" ha estat organitzada per Foment del Treball Nacional, en col·laboració amb el Departament d’Educació, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: «no va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva»