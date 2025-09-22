Manresa celebra aquest cap de setmana la Fira de Setembre i la del Vehicle d’Ocasió
Les dues fires es tornen a complementar el 27 i 28 de setembre al Passeig Pere III
Redacció
El Passeig Pere III de Manresa serà escenari el proper cap de setmana d'una doble activitat firal en acollir la Fira de Setembre i la Fira del Vehicle d'Ocasió. La primera se celebrarà al segon tram del Passeig Pere III i la plaça Neus Català Pallejà de Manresa, on més d’una seixantena d’expositors, de sectors com l’alimentació i la cosmètica artesana, el tèxtil, la bijuteria, la joieria i objectes fets a mà, compartiran els seus productes i serveis amb els visitants en aproximadament 200 m2. La fira estarà operativa de 10 a 20 h.
Al mateix espai, la Fira del Vehicle d'Ocasió presentarà més de 250 vehicles de 13 concessionaris bagencs, que oferiran preus de venda especials. S'hi podran trobar vehicles de gerència, km0 i de cortesia, entre d’altres, revisats i amb garantia. Durant la fira, que coordinen el grup d’Automoció de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, se sortejaran 3000 euros en premis entre aquelles persones que comprin un vehicle durant el cap de setmana.
Dispositiu de mobilitat
Amb motiu d’aquest esdeveniment comercial, l’Ajuntament de Manresa ha anunciat un dispositiu especial de mobilitat al Passeig Pere III els dies dissabte 27 i diumenge 28 de setembre. Així, des de dissabte a les 7 del matí i fins diumenge a les 10 de la nit es prohibirà el trànsit de vehicles al segon i tercer tram del Passeig Pere III, des de plaça Onze de Setembre fins al carrer Guimerà (incloent plaça Espanya), lateral de números imparells (costat del carrer Primer de Maig, Institut Lluís de Peguera, Correus, carrer Soler i March,...); al Carrer Guimerà, entre la plaça Neus Català i el carrer Carrió, (es mantindrà l'accés i sortida des del carrer Carrió); al Carrer Carrió (es mantindrà l’accés i sortida d’aquest carrer des de la plaça Independència); al carrer Primer de Maig (es mantindrà l’accés i sortida d’aquest carrer des del carrer Carrasco i Formiguera); i al carrer Soler i March (es mantindrà l’accés i sortida del carrer Maurici Serrahima des del carrer Dr. Esteve).
L'Ajuntament avisa que els vehicles que circulin per Passeig de Pere III a l’altura de la plaça Onze de Setembre i en direcció a plaça Espanya i carrer Guimerà es desviaran per Passeig Pere III costat esquerre (costat Edifici Sindicats, carrer Canyelles, Pàrquing La Farola, carrer Guimerà, carrer Circumval·lació). L'accés de vehicles al Passeig Pere III costat esquerre es farà des de la plaça Onze de Setembre, atès que s’invertirà de sentit de circulació del lateral de Passeig Pere III entre la plaça Onze de Setembre i la plaça Espanya.
Els usuaris dels guals situats en els vials on s'ubicarà la fira hauran de sortir abans de les 7 h del dissabte 27 i podran tornar a accedir-hi a partir de les 22 h del diumenge 28.
El Servei Bus Manresa de transport públic urbà és veurà afectat pels desviaments de trànsit establerts. Consulteu les afectacions i reforços del servei a través de l'App del servei, de la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875 71 50.
Els serveis de Transport públic interurbà modificaran els seus recorreguts d’acord als talls de trànsit establerts. La parada de regulació dels serveis interurbans de plaça Espanya quedarà anul·lada tots dos dies. Consulteu afectacions als serveis a través del telèfon 93 874 68 00 (Estació d’autobusos).
