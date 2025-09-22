Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sabadell insisteix que l'OPA del BBVA és «dolenta» malgrat la millora del preu

El conseller delegat del banc ha assenyalat que el nou preu tampoc «és gaire»

El CEO del Banc Sabadell, César González-Bueno, en una foto d'arxiu

El CEO del Banc Sabadell, César González-Bueno, en una foto d'arxiu / Eduardo Parra - Europa Press

Pablo Allendesalazar

Barcelona

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, ha insistit aquest dilluns que l’opa del BBVA és «dolenta», malgrat la millora del preu que ha anunciat aquest dilluns el banc presidit per Carlos Torres. En una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press, González-Bueno ha assenyalat que el nou preu tampoc «és gaire». «Normalment les primes solen ser del 30% i un 1,6% és poc», ha comentat.

El BBVA ha anunciat aquest dilluns la seva intenció de millorar un 10% l’oferta en la seva opa pel Sabadell. D’aquesta manera, el BBVA, que abans oferia una acció del BBVA i un pagament en efectiu de 0,70 per 5,5483 accions del Sabadell, ara ha eliminat el component en efectiu per suprimir l’impacte fiscal d’acudir a l’opa i el canvi d’accions serà d’una acció del BBVA per 4,8376 accions del Sabadell.

Seguint el nou preu i la cotització de les dues entitats que cauen entorn d’un 3,2% en el cas del Sabadell i de l’1,7% en el del BBVA, la prima està actualment en un 3,29%. «L’oferta és dolenta perquè és pitjor fins i tot que l’original que ens van fer [el maig del 2024]», ha assenyalat González-Bueno, i ha explicat que, en aquell moment, els accionistes del Sabadell tindrien el 16,1% de l’entitat combinada i ara, el 15,3%. Amb l’oferta amb què es va llançar l’opa, la participació hauria sigut del 13,6%.

Segons ha explicat González-Bueno això es deu a les recompres d’accions que ha realitzat Sabadell des que es va anuncar l’opa que, al reduir el nombre d’accions disponibles, ha augmentat la participació de tots els accionistes. Ha afirmat també que des de la primera aproximació del BBVA al Sabadell, quan es va intentar una fusió amistosa la tardor del 2020, el banc català s’ha revaloritzat un 1.000% i des de l’anunci de l’opa, entorn d’un 80%.

