El VAB de la Catalunya Central va créixer el 4% el 2024
Els serveis van donar un fort impuls a l'economia del territori, amb un increment del 4,6%
Redacció
El valor afegit brut (VAB) de les comarques de la Catalunya Central va créixer el 4% durant el 2024, segons l'Anuari Comarcal de BBVA, presentat avui. L'increment de l'economia del territori es va deure principalment a l'impuls dels serveis, que van augmentar el 4,6%, i de la indústria, amb una increment del 3,8%. El primari va augmentar l'1,6%, mentre que la construcció ho va fer l'1%, segons el servei d'estudis del banc.
D'aquesta manera, la Catalunya Central va experimentar un increment del VAB només per sota de l'Eix Gironí, del Pla de Lleida i de les comarques de muntanya, tots tres territoris amb un augment del 4,5%.
Per sectors, l'increment de la Catalunya Central als serveis va ser el més elevat després de l'Eix Gironí (4,8%), i van destacar especialment en els serveis personals, amb un augment del 5,2%. Per la seva banda, la indústria només va superar les Terres de l'Ebre (2,5%) i el Camp de Tarragona (1,5%).
En la seva anàlisi del 2024, l'estudi comarcal de BBVA conclou que la millora en les condicions financeres a Catalunya per la davallada dels tipus d’interès, l’alentiment de la inflació i la forta incorporació d'immigració són els elements que van contribuir al creixement del consum i la inversió internes, alhora que que, des del punt de vista de l’oferta, indica l'estudi liderat pel catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Oliver, l’empenta dels serveis turístics i la indústria van explicar el gruix del creixement.
Així, diu l'anuari, el 2024 va presentar un elevat avenç del VAB del 4,0%, mentre que en PIB el seu augment va ser del 3,6%, un punt per sobre el del 2023. Amb aquests resultats, l’activitat a Catalunya ha deixat definitivament enrere el xoc provocat per la pandèmia de la covid, conclou l'estudi, ja que entre els anys 2019 i 2024 s'ha acumulat un augment del VAB del 7,4%.
L'anuari conclou que l’increment del VAB el 2024 ha estat el resultat de la millora dels serveis (un elevat 4,1%, per sobre el 2,7% del 2023), de la recuperació de la indústria (un 3,9% el 2024, tot i que per sota el 5,0% del 2023), del moderat augment de la construcció (un 1,7%, per sota del 2,4% del 2023) i del canvi de signe en la dinàmica del primari (4,2%) després de les contraccions del 2023 (-10,7%) i del 2022 (-25,3%).
Des del punt de vista de la demanda, la millora del PIB el 2024 ha reflectit, diu l'anàlisi, l'empenta de la demanda interna, amb un creixement del 3,8% (molt per sobre el 2,0% del 2023) fet que aporta 3,2 punts percentuals de l’avenç agregat del 3,6%, mentre la demanda exterior generava els 0,4 punts addicionals. La intensitat en l’increment de la demanda interna va ser el reflex de l'avenç del consum, tant del privat (un 3,5% front l’1,6% del 2023) com del públic (d’un 5,3%, un pel per sota el 5,7% del 2023) i, en particular, pel destacat augment de la inversió (del 3,2% el 2024 en contrast amb la lleu davallada del -0,5% del 2023).
Quant a la demanda exterior, les exportacions internacionals (vendes de béns i serveis més consum dels estrangers a Catalunya) van créixer l'1,8% (el 4,2% el 2023), amb el que cicle pandèmic 2019-24 es va tancar amb un augment acumulat del 4,9%.
Segons l'estudi, el 2024 ha vist una accentuació d’importants canvis estructurals a l’economia catalana, com la continuïtat de la "terciarització" de l’economia catalana, que havia experimentat una forta empenta amb la crisi financera i que, en el cicle pandèmic s’ha reforçat: en ocupació, mentre el 2019 significava un 78,4% del total, el 2024 aquest pes s’ha incrementat fins al 79,2%, mentre en VAB ha passat del 74,4% al 75,4% entre les mateixes dates.
A aquest fet cal afegir la continuïtat de la forta empenta de la immigració, ja que el 2024, els nous residents a Catalunya nascuts fora d’Espanya van augmentar d’uns 122 mil habitants (un 113% del creixement demogràfic de l’exercici), i se n'acumulen 456.000 des del 2021 (un 123% de l’augment total de població). Una entrada que es reflecteix en la seva aportació a la nova ocupació, ja que el 88,9% dels 89.200 nous llocs de treball generats el 2024 i un 92,0% dels 332.000 creats a Catalunya entre 2021 i 2024 els han ocupat persones no nascudes a Espanya.
