Un servei gratuït que aporta estalvi i competitivitat a les empreses del territori
El Gremi d’Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès ofereix assessorament energètic, en ajuts disponibles, avantprojectes i estudis de factura sense cost per impulsar l’eficiència d’empreses del territori de la Catalunya central
La transició energètica s’ha convertit en un repte clau per a les empreses, tant per complir amb els objectius europeus de descarbonització com per reduir costos i guanyar competitivitat. En aquest context, el Gremi d’Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès ha posat en marxa un projecte pioner en el marc de les Oficines de Transició Energètica de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), organisme de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa amb un impacte directe en el teixit productiu, que ofereix serveis gratuïts d’assessorament i acompanyament a totes aquelles empreses que vulguin fer el pas cap a l’eficiència i les energies renovables.
Serveis d’assessorament
Un dels grans valors del projecte és l’assessorament personalitzat i sense cost que la Xarxa d'oficines del Gremi posa a disposició de les empreses. Aquesta xarxa dona cobertura al Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i Cerdanya. A cada territori col·labora amb la resta d'oficines com per exemple al Bages col·laboren amb Cetim, Cambra de comerç de Manresa i l'Associació de polígons. A diferència d’altres serveis més genèrics, aquí cada empresa rep un estudi detallat de la seva situació energètica i de les opcions que té al seu abast per millorar-la.
El Gremi ofereix informació actualitzada i càlculs personalitzats sobre els ajuts existents que poden demanar i en moltes ocasions desconeixen. Entre aquests destaca el sistema dels Certificats d’Estalvi Energètic (CAE), un mecanisme que ja funciona a països europeus i que ara permet a les empreses catalanes recuperar part de la seva inversió inicial en un termini molt curt, d’entre tres i quatre mesos. A diferència d’altres subvencions, els CAE no depenen directament de fons públics sinó que s’alimenten dels impostos de les grans companyies energètiques, la qual cosa els converteix en un instrument estable i durador.
Un altre dels serveis clau és l’elaboració d’un avantprojecte tècnic. Es tracta d’un document imparcial que defineix quina instal·lació necessita exactament l’empresa per avançar en la seva transició energètica. Aquest avantprojecte és especialment útil perquè permet demanar pressupostos a instal·ladors amb un disseny previ ben definit, evitant sobrecostos i assegurant que la inversió s’adapta a les necessitats reals de la companyia.
El Gremi també ofereix un servei d’ajuda amb l’objectiu d'entendre la factura i optimitzar-la, amb resultats immediats en l’estalvi mensual.
Jornades tècniques
El Gremi també aposta fort per la divulgació i l’acompanyament col·lectiu. A través de jornades tècniques organitzades en polígons industrials i associacions empresarials, es dona a conèixer la manera com les empreses poden reduir consums i incorporar tecnologies renovables, com la que tindrà lloc a Sallent avui mateix.
Aquestes sessions cobreixen àmbits molt diversos: des de la instal·lació d’equips d’aerotèrmia i geotèrmia fins a la mobilitat elèctrica amb punts de recàrrega i flotes d’empreses, passant per la creació de comunitats energètiques locals que permeten compartir energia i accedir a ajuts específics.
Aquestes jornades són també un espai de trobada on les empreses poden resoldre dubtes reals, descobrir casos d’èxit i establir contactes amb altres companyies que ja han iniciat el camí cap a la sostenibilitat energètica.
Itineraris formatius subvencionats
La manca de personal qualificat és un dels grans reptes de la transició energètica. Per això, el Gremi ha posat en marxa un ampli catàleg formatiu, totalment subvencionat.
D’una banda, s’ofereixen cursos de reciclatge i especialització per a professionals que volen actualitzar coneixements o obrir-se a nous camps, com la instal·lació de sistemes fotovoltaicspunts de recàrrega per a vehicle elèctric o noves tecnologies d’eficiència energètica.
De l’altra banda, s’ha creat un itinerari de 186 hores per a persones que parteixen de zero. Aquest recorregut inclou formació tècnica en energies renovables, però també en prevenció de riscos, treballs en alçada o ús de plataformes elevadores, perquè els participants estiguin preparats pel mercat laboral. Un cop finalitzada la formació, el Gremi incorpora aquests nous professionals a la seva borsa de treball.
El projecte que impulsa el Gremi s’emmarca dins els objectius del PROENCAT 2050, la Prospectiva Energètica de Catalunya, que estableix les fites que el país ha d’assolir per complir amb els compromisos europeus. Segons explica Ferran Soler, director del Gremi, "volem donar a les empreses del territori totes les eines necessàries perquè avancin en la seva transició energètica amb seguretat, estalvi i amb un coneixement tècnic rigorós".
Amb aquest objectiu a la vista, la xarxa d’oficines de transició energètica del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i Cerdanya treballaran almenys fins a finals del 2026.
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Cau un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa