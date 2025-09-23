Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El sector de les VTC surt "pessimista" de la reunió amb Territori: "Serà l'ERO més gran de la història de Barcelona"

Unauto parla d'una "espasa de Dàmocles" i confia en una nova reunió amb el Govern: "Presentarem esmenes"

Protesta del sector de les VTC davant el Departament de Territori

Protesta del sector de les VTC davant el Departament de Territori / Jordi Bataller

Jordi Bataller (ACN)

Barcelona

El sector de les VTC ha sortit "pessimista" de la reunió aquest dimarts a la tarda al Departament de Territori sobre el projecte de llei del taxi, que preveu l'eliminació progressiva de les VTC urbanes. "Fem una valoració negativa de la trobada, que no era més que una reunió informativa i no de treball", ha lamentat el secretari del Sindicat Lliure de Transport, José María Cazallas.

"Provocaran l'ERO més gran de la història de Barcelona, amb 4.000 conductors de VTC al carrer de manera imminent en menys d'un any", ha criticat Cazallas. Per la seva banda, el president executiu d'Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha parlat d'una "espasa de Dàmocles" sobre el sector i ha confiat en una nova reunió amb el Govern: "Presentarem esmenes".

