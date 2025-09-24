Cinc artesanes creen La Simbiosi, un nou espai d’artesania col·lectiva a Manresa
Taller de la Tieta, Macropus, Floconut, li.joies i Boira són els projectes promotors del nou establiment del carrer Vilanova
Cinc projectes d'artesania de Manresa,Taller de la Tieta, Macropus, Floconut, li.joies i Boira, inauguraran aquest divendres a la tarda La Simbiosi, un espai compartit d'artesania que obre portes al número 13 del carrer Vilanova.
La Simbiosi, expliquen les seves promotors, "neix amb la voluntat de ser molt més que una botiga: un punt de trobada per a la creativitat, l’artesania i la col·laboració entre emprenedores locals". Al nou establiment, les clientes hi podran trobar peces úniques i articles fets a mà de les marques impulsores, però també productes d’altres artesanes convidades "per crear així un univers divers i dinàmic d’art i disseny", apunten les autores de la iniciativa, que pretén "donar visibilitat al talent creatiu de la ciutat i oferir a Manresa un espai acollidor i proper on descobrir noves propostes d’artesania".
L’acte d’inauguració es farà divendres partir de les 5 de la tarda, i comptarà amb la presència de les creadores, que presentaran el projecte i donaran la benvinguda a les persones que vulguin conèixer aquest nou espai.
