L’albergínia blanca protagonitza a Santpedor un sopar de la Temporada Gastronòmica del Bages
El menú inclou creacions dissenyades per professionals del territori, de restaurants com Cau de l’Ateneu, Can Patoi, Ígnia, Laida, La Xicra, La Sardana, Mas de la Sala i Quim Miró de l’Obradora
Redacció
Emmarcat en la Temporada Gastronòmica de Tardor que promoou l’associació Bages Impuls, la Comunitat Slow Food de Catalunya Central organitza aquest dijous per segon any consecutiu el Sopar de l’Albergínia Blanca del Bages a Cal Llovet, a Santpedor. Un esdeveniment que forma part de la Fira de Sant Miquel i que posa en valor l’albergínia blanca del Bages com a producte estrella de la temporada de tardor.
Aquest sopar especial oferirà un menú degustació de 8 plats, tots ells girant al voltant de l’albergínia blanca, una varietat bagenca que destaca per la seva versatilitat culinària, textura delicada i sabor excepcional.
El menú inclourà una gamma de creacions gastronòmiques dissenyades per cuineres i cuiners del territori, de restaurants com Cau de l’Ateneu, Can Patoi, Ígnia, Laida, La Xicra, La Sardana, Mas de la Sala i Quim Miró de l’Obradora. El sopar, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santpedor, tindrà un aforament d’un centenar de persones i un preu de 29 euros.
Entre els plats que se serviran hi haurà un guisat de xai amb albergínia, una picada d’ullet a una recepta antiga de Santpedor i Castellnou de Bages, la cabra amb albergínia, que es feia en època de verema, pels volts de la Fira de Sant Miquel. A part de recuperar aquesta recepta tradicional, amb aquest plat de xai els cuiners d’Slow Food també volen promoure que es torni a popularitzar el seu consum el qual ha experimentat una baixada notable en els últims anys. A banda de les seves qualitats culinàries, avança Bages Impuls, es reivindica el consum de xai local, entre altres motius, diu l'assoicació, "per l'impacte positiu que el manteniment de pastures per a la ramaderia ovina té sobre l'entorn, reduint el risc d’incendis forestals, conservant el paisatge i l’entorn natural que ens envolta".
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys