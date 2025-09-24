Sant Fruitós presenta a les empreses locals el local del futur Centre Empresarial Integrat
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va presentar divendres al teixit empresarial local el nou espai que acollirà el futur Centre Empresarial Integrat, en el marc del tercer esmorzar empresarial.
Es tracta d'un local ubicat al polígon industrial Riu d’Or - Casa Nova de dues plantes on s'ha d'ubicar l'oficina de promoció econòmica del municipi, i que vol esdevenir un equipament d’ús per a les empreses, emprenedors, treballadors i start-ups del poble, amb la ubicació d'una incubadora i acceleradora d’empreses amb atenció especial en la innovació i la digitalització i sales de reunions, formació i treball en xarxa per promoure la col·laboració empresarial.També s'ha ofert a l’APAES (Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages) un espai per tal que pugui ubicar-hi les seves oficines.
Una trentena de representants d’empreses del municipi van participar en la trobada, en què es van poder conèixer de primera mà les instal·lacions de l’equipament i els serveis que s’hi oferiran. L’objectiu del nou centre és impulsar el creixement empresarial i promoure la col·laboració entre empreses i administració, detalla l'Ajuntament de Sant Fruitós.
Durant la trobada, l’alcalde Joan Carles Batanés i la regidora de Promoció Econòmica, Carme Cruz, van exposar les actuacions i projectes en curs en l’àmbit econòmic i van destacar la intenció del consistori de "seguir treballant colze a colze amb el sector privat".
El president de l’APAES, Ferran Boixadós, va recordar quin és l’estat actual de la comunitat energètica local, i va destacar les iniciatives vinculades a la transició energètica impulsades conjuntament amb diverses empreses.
L’àrea municipal d’ocupació també va presentar les dades actuals del mercat laboral, i va informar de les formacions que s'ofereixen des del servei de forma contínua en consonància amb les necessitats de les empreses.
Finalment, l’empresa Solartys va exposar les línies d’ajut obertes per a pimes, relacionades amb la sostenibilitat, l’economia circular i la transformació cap a models de negoci de valor compartit.
La trobada empresarial "s’emmarca dins l’estratègia de l’Ajuntament per consolidar un ecosistema empresarial fort, innovador i sostenible al municipi", destaca el consistori.
