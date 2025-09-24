Sis pimes de la Catalunya central són seleccionades per la Diputació i Pimec per accelerar el seu creixement
Les 647 empreses que han passat per les tretze edicions anteriors del programa han vist créixer la facturació una mitjana del 30%
Sis pimes de les comarques centrals formen part de la cinquantena d'empreses de la demarcació de Barcelona seleccionades per participar al programa Accelera el creixement, impulsat per la Diputació de Barcelona i PIMEC. Es tracta d'Ansa Montajes Metálicos SL (Olesa de Montserrat), Elke Design SL (Marganell), Essuva Projects (Manresa), Iniciatives Jàssera SL (Puig-reig) i Inserma Anoia SL (La Pobla de Claramunt).
Aquestes sis pimes han estat triades d'entre 77 candidates per a la la 14a edició del programa. Així, al llarg dels pròxims 9 mesos, persones expertes en diferents àrees de gestió empresarial donaran suport a les pimes per dissenyar i implementar un pla de creixement. En el procés, treballaran aspectes com la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l’estructura financera, la internacionalització o l’organització.
El perfil de les participants en aquesta edició és divers. Per mida empresarial, el 46 % són petites empreses, el 46 % són micro, i el 8 % restant són mitjanes. Per territoris, un 38 % són del Vallès Occidental, un 16 % del Baix Llobregat, un 12 % del Vallès Oriental, un 10 % d’Osona, un 4 % del Maresme, Alt Penedès, Bages i Berguedà, un 6 % del Barcelonès, i un 2 % de l’Anoia. Per sectors d’activitat, el 42 % de les empreses pertanyen al sector industrial el 38 % són de serveis, un 12 % de comerç, i un 8 % de Construcció i Indústries auxiliars. Finalment, pel que fa a la longevitat, el 50 % són empreses amb més de 20 anys d’antiguitat, el 20 % tenen menys de 10 anys, el 20 % entre 11 i 15 anys, i el 10 % entre 16 i 20 anys.
Les empreses locals
L'olesana Ansa Montajes Metálicos fa tres dècades que es dedica a la fabricació i als muntatges elèctrics, i treballa per a sectors diversos, com l'alimentació, l'automobilístic, el químic, el logístic, l'arquitectura i els fabricants de maquinària.
Elke Design, amb presència a la Catalunya central des de 2012, està dedicada a la fabricació i importació de finestres de fusta. Amb seu central a Girona, l'empresa ha fet obres a a Madrid, Toledo, Palma de Mallorca, Menorca, València, Suïssa, Alemanya i Formentera, entre d'altres.
Essuva Projects porta més d'un quart de segle dedicada al disseny mecànic, la gestió de projectes i el CAD/CAM. L'empresa està especialitzada en el disseny i desenvolupament de projectes per a l'estampació de rodes d'acer.
Extintors Molera per la seva banda, nascuda el 1965, ofereix servei al conjunt de Catalunya, especialment al territori central.
Iniciatives jassera es va posar en marxa el 2007. El seu sector es el de la venda i distribució de tots reutilitzables, vaixella compostable, obsequis gastronòmics i lots de Nadal.
Inserma Anoia és una empresa de serveis especialitzada en diferents aspectesdel sector industrial: instal·lacions, automatitzacions i enginyeria elèctrica.
Impacte positiu
Les 647 empreses que han passat per les edicions anteriors del programa han vist créixer la facturació una mitjana del 30%, la plantilla en un 25 %, i el BAI (beneficis abans d’impostos) en un 3 5%. A més, el 76 % de les empreses participants han introduït nous productes o serveis després de l’experiència i un 60% han millorat la seva visió empresarial.
La diputada de Desenvolupament Econòmic, Ana Maria Martínez, va destacar durant la presentació d'aquesta edició del programa et el suport que ofereixen els Centres Locals de Serveis a les Empreses i de les delegacions de PIMEC, per assolir els objectius i va valorar positivament que les pimes puguin trobar ajut en un moment de gran incertesa, a causa de les guerres a Europa i a Orient Mitjà o al conflicte dels aranzels amb Estats Units. “És hora de trobar aquestes finestres que s’obren quan hi ha portes que se’ns tanquen. I vosaltres, estant aquí, ja heu fet el primer pas per aconseguir-ho”, va assenyalat Martínez.
Per la seva part, la vicepresidenta de Pimec, Emma Gumbert, va manifestar que aquest programa és “un exemple clar del que pot aportar una aliança publicoprivada ben alineada amb les necessitats del teixit empresarial”. En aquest sentit, va assenyalar durant la seva intervenció que l’objectiu principal de l’Accelera el Creixement és oferir un programa “rigorós, personalitzat, i altament pràctic que acompanyi les pimes en àmbits clau en aquests moments de transformació com són la digitalització o la internacionalització”.
