La bagenca Mireia Riba serà membre del jurat del concurs Cambrer de l'Any
El conegut
El reconegut sommelier català David Seijas també participarà com a avaluador en la semifinal del certamen que se celebra a Alacant
La segona semifinal del concurs 'Cuiner i Cambrer de l'Any 2025-2026' que se celebrarà a Alacant el 13 de novembre comptarà amb la bagenca Mireia Riba com a integrant del jurat. Riba va guanyar la cinquena edició d’aquest prestigiós certamen. Alacant acollirà aquest concurs, un dels més reconeguts del panorama gastronòmic, en el marc de la Capitalitat Espanyola de la Gastronomia del 2025.
Riba treballa al restaurant de Món Sant Benet L’Ó amb el xef Iván Margalef. A més forma part de l’equip d’innovació de la Fundació Alícia, Des de fa tres anys està vinculada com a jurat tècnic de barra del concurs ‘Cambrer de l'Any’. Formada a l'escola Joviat, Riba va integrar un grup de quatre alumnes (juntament amb Rubén Martínez i Albert Ureña, de cuina, i Marta Farré, de servei) que va ser guanyador absolut en el XIV Concurs de Joves Cuiners/res i Cambrers/res de Catalunya, organitzat per la revista Cuina i el departament d'Educació.
El sommelier David Seijas també integrarà el jurat. Seijas, que va treballar a elBulli durant dotze anys, ha rebut nombrosos guardons com La Nariz de Oro (2006), el Premi Nacional de Gastronomia (2010), el Premi a la trajectòria en el món del vi (2011), el Prix International de Littérature Gastronomique (2011) pel llibre 111 vins per al 2011 i, més recentment, el Premi a la creativitat enològica (2022) de La Vanguardia. El seu darrer llibre, Confessions d’un sommelier (Ara Llibres) ha rebut dos guardons: l’Internacionational Wine Challenge a la millor publicació de l’any (2024) i Grupo Gourmets a la millor publicació gastronòmica i guia de vins.
El jurat de la semifinal d’Alacant del concurs ‘Cambrer de l'Any’ està integrat per professionals de la sala a en l’àmbit estatal. A banda de David Seijas, Iratxe Miranda, Ángela Marulanda (guanyadora del concurs Camarero del Año 2018), i Casto Copete valoraran les proves de taula mentre que David Mazón, Joan Francesc Gallego, Elisabeth Gomes i Iván Talens seran jurats de barra. Mireia Riba (guanyadora del concurs Cambrer de l'Any 2022) serà jurat tècnic de barra i el veterà Mariano Castellanos, jurat tècnic de taula. El maître i sommelier murcià Antonio Chacón exerceix de president i coordinador del jurat del concurs.
Pel que fa al ‘Cuiner de l'Any!, Susi Díaz (La Finca, Elx) i Joaquín Baeza Rufete (Restaurant Baeza & Rufete, Alacant) copresideixen el panell d’experts que triarà els tres semifinalistes que participaran en la gran final del concurs que tindrà lloc a la fira Alimentaria & Hostelco (Barcelona), el març de 2026.
Els concursos ‘Cuiner i Cambrer de l'Any 2025-2026’ són dos certàmens germans biennals, organitzats per l’empresa Grupo Caterdata, que en aquesta edició consten de dues semifinals: la primera va tenir lloc a A Coruña el passat 3 d'abril i la segona se celebrarà a Alacant el 13 de novembre de 2025. La Gran Final serà el març de 2026 en el marc d'Alimentària & Hostelco, una fira que té lloc a Barcelona cada dos anys.
D'una banda, aquesta serà la X edició del concurs 'Cuiner de l'Any', un certamen que ha descobert més de 70 estrelles Michelin en països com Espanya, Àustria, Alemanya i Suïssa. El primer guanyador d'aquest certamen, celebrat l'any 2006, va ser el xef manresà Jordi Cruz, que lidera el restaurant Àbac de Barcelona. El vencedor de l'última edició va ser Toño Rodríguez, del restaurant La Era de Los Nogales (Sardas, Osca), que va obtenir la seva primera estrella Michelin en la gala que va tenir lloc el mes de novembre passat a Múrcia. També han guanyat aquest concurs Beatriz Sotelo, José Carlos Fuentes (Señor Pepe), Víctor Manuel Rodrigo (Samsha), Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza & Rufete), Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante), Álvaro Salazar (Voro) i Cristóbal Muñoz (Ambivium).
El concurs posa a prova les aptituds de tots els aspirants, ja que han de demostrar la seva vàlua en directe. En cada semifinal els sis equips que participen tenen cinc hores per elaborar un menú complet compost per entrant, plat principal i postres. Un jurat de prestigi valorarà les propostes sense saber-ne l’autor i elegirà els tres candidats que passaran a la final.
D'altra banda, aquesta serà la VI edició del concurs ‘Cambrer de l'Any’, un esdeveniment que va començar el 2012 per valorar el treball dels professionals de sala. En cada semifinal, sis participants realitzaran un circuit de proves de sala per a demostrar les seves aptituds i posar de manifest la seva professionalitat.
Alimentaria-Hostelco encapçala la llista d'institucions i empreses que donen el seu suport al concurs ‘Cuiner i Cambrer de l'Any 2025- 2026’. Altres institucions i companyies del sector com l’Ajuntament d’Alacant, la Diputació de A Corunya, Mahou-San Miguel, Juver, Bonduelle, Cirio, Cua-Cao, Florette, Amarga y Pica, Nocilla, GGM Gastro, Solan de Cabras, Pascual, Mocay i Duni i Gary’s.
