L’ICF finança amb 9,6 milions la nova terminal ferroviària de Transoci-Áreas a Calaf, la primera privada en 30 anys a Catalunya
Cada tren carregarà entre 180 i 200 cotxes, l’equivalent a 25 camions, i la infraestructura entrarà en funcionament el primer semestre del 2026
La nova terminal connectarà Calaf amb la xarxa ferroviària d’ADIF i permetrà reduir prop de 96.000 tones d’emissions anuals
Calaf acollirà el primer projecte ferroviari privat de nova construcció a Catalunya en tres dècades. L’Institut Català de Finances (ICF) ha concedit un préstec de 9,55 milions d’euros al grup logístic Transoci-Áreas per aixecar una nova terminal ferroviària a la Campa d’Autoflotas, dins el polígon industrial Les Garrigues.
La infraestructura es planteja com un revulsiu per al sector de l’automoció, que representa més del 10% del PIB espanyol, i permetrà substituir centenars de camions per combois elèctrics de fins a 750 metres de longitud. Mentre un camió carrega 8 vehicles, cada tren en podrà transportar entre 180 i 200, l’equivalent a 25 camions. Això suposarà una descongestió notable de les carreteres, amb menys trànsit i més seguretat viària, i alhora una millora logística, ja que els clients podran disposar dels cotxes de manera més ràpida i eficient.
Menys trànsit i logística més ràpida
La nova terminal no només tindrà un impacte ambiental sinó també logístic. Per primera vegada, el centre de Transoci-Áreas a Calaf quedarà connectat directament amb la xarxa ferroviària d’ADIF i amb eixos estratègics com Martorell, Madrid, Andalusia i Galícia. La seva proximitat a la frontera francesa i al port de Barcelona la converteixen en una infraestructura clau per a l’exportació i importació de vehicles. Segons l’empresa, la instal·lació també podrà donar servei a altres companyies que vulguin reduir costos, augmentar la seva capacitat logística i accedir a nous mercats.
L’impacte ambiental també serà notable: 95.830 tones menys d’emissions contaminants cada any, a més de reduir el trànsit, el soroll i les probabilitats d’accidents, segons la companyia. Els combois elèctrics són més eficients i contaminen molt menys que els camions, reforçant així l’aposta per un transport més sostenible.
La consellera d’Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha visitat les instal·lacions aquest dijous al matí per anunciar el finançament i ha subratllat la importància del projecte. “És una empresa molt important, sobretot perquè forma part de la cadena de valor del sector de l’automoció tan important per Catalunya, per la qual estem apostant tant, en molts àmbits”, ha explicat.
Romero ha recordat que fa poc es va aprovar el pla del vehicle elèctric, “perquè tots ens encaminem cap aquí, i empreses com aquesta ens han d’ajudar a seguir sent líders en el sector de l’automoció”. També ha volgut “agrair aquesta ambició i aquesta visió de fer gran la seva empresa, perquè al final ens ajuden també a fer fort Catalunya”.
La consellera ha remarcat que el Govern ha volgut acompanyar Transoci-Áreas en aquest pas: “Els hem volgut acompanyar en aquesta inversió perquè continuïn creixent i assumint encara més reptes”. I ha afegit que “el que cal és més empresaris com ells, amb aquesta empenta i amb aquestes ganes de generar riquesa al territori i ajudar-nos a generar més prosperitat al nostre país”.
L’empresa espera créixer amb el suport institucional
Per part de l’empresa, Jordi Caballol, representant de Transoci-Áreas, ha posat en valor l’impacte del projecte: “Quan vam començar aquest negoci mai m’hagués pensat que vindria la consellera a l’empresa. Estem invertint en el tren i això ens suposarà molt més volum; ara demanem al Govern de quina manera ens poden ajudar a créixer més per assumir el que ens vindrà”.
La terminal estarà enllestida durant el primer semestre de 2026 i connectarà Calaf amb Martorell, Madrid, Andalusia i Galícia a través de la xarxa d’ADIF. La seva ubicació estratègica, a prop de la frontera francesa i del port de Barcelona, facilitarà tant les exportacions com les importacions en un mercat global.
La visita de Romero a Calaf ha estat la primera parada d’una jornada a l’Anoia que també inclou trobades institucionals a Calonge de Segarra i Igualada, així com visites a l’empresa OK Mobility i la Fundació Àuria.
