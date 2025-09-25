L'alberginia blanca aplega un centenar de persones en un sopar a Santpedor
Cal Llobet de Santpedor acull aquesta nit el Sopar de l'Albergínia Blanca del Bages, que aplega un centenar de persones àvides de conèixer els secrets d'un menú elaborat i servit per Cau de l'Ateneu, Can Patoi, Ígnia, Laida, La Xicra, La Sardana d'Artés, Mas de la Sala i Quim Miró de l'Obradora.
Emmarcat en la Temporada Gastronòmica de Tardor que promou l'associació Bages Impuls, la Comunitat Slow Food de Catalunya Central organitza per segon any consecutiu aquest sopar, un esdeveniment que forma part de la Fira de Sant Miquel i que posa en valor l'albergínia blanca del Bages com a producte estrella de la temporada de tardor,tal i com han destacat en els seus parlaments de benvinguda l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas,i la delegada del Govern a la Catalunyacentral del DARP, Raquel Sanchez. El sopar proposa un menú de vuit plats, tots amb l'albergíniaacom a protagonista
