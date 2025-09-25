Lidl posa en marxa una campanya per harmonitzar la seva imatge als 31 països on opera
La companyia obre un nou capítol a Espanya després de més de 30 anys d'història per reforçar la seva identitat de marca
Redacció
La cadena de supermercats Lidl, que aquest divendres inaugura la renovació de la seva botiga de Manresa, posa en marxa una nova identitat de marça que vol consolidsar i harmonitzar la seva presència als 31 països on opera, inclòs l'Estat espanyol.
“Per a ser la primera opció per a tots els nostres públics, ja comptem amb una fórmula de negoci guanyadora. Ara, fem un pas més per a aconseguir que Lidl sigui percebuda com una mateixa entitat de marca, mantenint inalterada la nostra essència tant a nivell global com transversal, sigui el que sigui el punt de contacte, des d'un client o clienta que fa la seva compra setmanal en una de les nostres més de 700 botigues a Espanya, fins a un candidat o candidata que decideix aplicar a una de les nostres vacants” comenta Claus Grande, CEO de Lidl España.
Lidl va complir el 2024 30 anys de presència a Espanya i més de 50 a tot el món. La cadena és el líder de la distribució alimentària a Europa, quart operador mundial i tercer operador per quota de mercat a Espanya. La cadena compta actualment amb més de 700 botigues, que es complementaran enguany amb 40 noves obertures i una desena de modernitzacions i ampliacions. Així mateix, Lidl compta una plantilla de més de 19.700 empleats, treballa amb més de 860 proveïdors espanyols i exporta més de la meitat dels productes a més de 30 països.
Per a la cadena de distribució, la clau del seu èxit consisteix en "una fórmula basada en factors com un assortiment de productes optimitzat amb una marca pròpia robusta, un sistema de compres agregades per a aconseguir economies d'escala, l'eliminació dels costos sense valor afegit per al client, l'estandardització i optimització de processos i una imatge de marca forta i recognoscible que ha sabut adaptar-se i connectar amb el consumidor espanyol".
Per a comunicar la identitat de Lidl, la companyia ha llançat la campanya de comunicació global “Lidl val la pena”, que suposa una homogeneïtzació visual i comunicativa en tots els països on Lidl opera. La campanya vol "demostrar el compromís de Lidl amb acompanyar a les persones en tots els moments de la seva vida, ajudant-les a centrar-se en el que és realment important, la qual cosa val la pena. Des d'una experiència de compra senzilla i un assortiment de productes amb la millor relació qualitat-preu per als seus consumidors, fins a una experiència laboral òptima per als seus empleats i empleades, Lidl pretén ser present en cada pas", diu la companyia. La nova campanya va arrencar aquest diumenge i romandrà vigent en tota la comunicació de Lidl d'ara endavant.
La primera gran fita d'aquesta nova campanya publicitària 360 és el llançament d'un nou espot rodat parcialment a Barcelona i l'entorn que exemplifica aquesta visió a través de diferents moments quotidians, des d'un esmorzar a casa fins a una mudança, una primera cita i una celebració familiar. De fons, la cançó de “We are your friends” de Justice vs Simian amenitza el film i transmet la intenció de Lidl de ser "l'aliat de les persones en cada pas". La peça es desplegarà en televisió, mitjans digitals, xarxes socials, suports exteriors i punt de venda. L'espot ha estat desenvolupat per l'agència creativa Serviceplan i per la productora BEWEGTBILD.
En paraules d'Antonio Alarcón, director general de Client i Màrqueting de Lidl España, “El consumidor no solament busca productes de qualitat a preus assequibles, també busca marques que reflecteixin els seus valors i creences, amb les quals pugui connectar i sentir-se identificat o identificada. Amb aquesta campanya, volem transmetre'ls als nostres clients el nostre compromís de donar-los suport cada dia i en cada fase de la seva vida, per a ajudar-los a viure millor”.
Una lona a Madrid, pintada a mà en temps real
Com a part d'aquest llançament, Lidl realitzarà una acció d'street màrqueting que consistirà en la creació en temps real d'una lona artística de gran grandària en un punt estratègic de Madrid, la plaça Alonso Martínez. L'obra estarà a càrrec de l'artista Íñigo Sesma, reconegut pel seu realisme estètic i composicions cinematogràfiques que retraten la bellesa quotidiana. La lona es vol convertir en una icona urbana durant diversos dies.
“Per a ser la primera opció per a tots els nostres públics, ja comptem amb una fórmula de negoci guanyadora. Ara, fem un pas més per a aconseguir que Lidl sigui percebuda com una mateixa entitat de marca, mantenint inalterada la nostra essència tant a nivell global com transversal, sigui el que sigui el punt de contacte, des d'un client o clienta que fa la seva compra setmanal en una de nostres més de 700 botigues a Espanya, fins a un candidat o candidata que decideix aplicar a una de les nostres vacants” comenta Claus Grande, CEO de Lidl España.
Lidl Supermercats és la filial a Espanya de l'alemanya Lidl Stiftung, companyia que forma part del Grup Schwarz, el quart operador mundial en el sector de la distribució alimentària. Lidl com a grup és la cadena de supermercats líder a Europa i és present en més de trenta països, amb una estructura que inclou aproximadament 12.600 establiments, més de 230 centres logístics i una plantilla superior a 382.000 persones.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- L'alcalde retira la paraula a Vox durant el ple de Manresa per dir 'manades de menes