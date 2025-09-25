Lidl reobre aquest divendres la seva botiga de Manresa després d'una inversió de 2,6 milions
Lidl reobre aquest divendres les portes de la seva botiga de Manresa, a l'avinguda dels Dolors, després d’una ampliació i modernització que ha suposat una inversió de 2,6 milions d'euros, segons avança l'empresa. Tal i com ja va avançar Regió7, l'establiment tindrà ara una superfície de vendes de més de 1.350 m², 500 més dels que disposava quan va tancar provisionalment el mes de juny, i un disseny "més còmode i sostenible", diu la companyia de distribució.
La botiga comptarà amb una plantilla de més de 30 empleats. Al conjunt de Catalunya, la cadena supera els 3.900 llocs de treball directes.
136 places d'aparcament
El nou punt de venda posa a disposició dels clients 136 places d’aparcament, 4 d’elles amb punt de recàrrega per a vehicles elèctrics gratuïts per als clients. Construït sota estrictes criteris d’eficiència i respecte mediambiental, el supermercat incorpora sistemes de domòtica per al control intel·ligent de les instal·lacions, il·luminació LED de baix consum i climatització d’alta eficiència energètica, unes mesures que han permès que l’edifici obtingui la certificació energètica CEE-A, el màxim nivell d’eficiència energètica per a un immoble.
Lidl ha confiat en empreses del territori per dur a terme l’ampliació i modernització de la botiga, com la constructora manresana Salido.
Aposta per Barcelona i Catalunya
A la demarcació de Barcelona, la cadena compta amb un total de 81 botigues, 15 de les quals obertes en els últims cinc anys. En total, Lidl disposa de prop de 130 establiments a Catalunya i dues plataformes logístiques a Montcada i Reixac —on hi ha la seva seu a Espanya— i Constantí.
Segons dades de PwC, l’activitat de la companyia a Catalunya contribueix amb prop de 1.400 milions d’euros anuals al PIB català i afavoreix la creació de més de 28.000 llocs de treball entre directes, indirectes i induïts.
