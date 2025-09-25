Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Restablerta la circulació de l'R3 entre Ribes de Freser i Ripoll, que havia estat tallada per una esllavissada

Els trens circulen amb 15 minuts de demora de mitjana

Un comboi de la línia R3 arribant a la Cerdanya

Un comboi de la línia R3 arribant a la Cerdanya / MIQUEL SPA

ACN

Ripoll

La circulació de l'R3 ha quedat restablerta entre Ribes de Freser i Ripoll, que havia estat tallada per una esllavissada a prop de Campdevànol, segons ha informat Renfe. Tot i la resolució de la incidència, els trens circulen amb uns 15 minuts de demora de mitjana. La previsió és que recuperin progressivament les freqüències i horaris de pas habituals.

