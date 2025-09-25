Restablerta la circulació de l'R3 entre Ribes de Freser i Ripoll, que havia estat tallada per una esllavissada
Els trens circulen amb 15 minuts de demora de mitjana
ACN
Ripoll
La circulació de l'R3 ha quedat restablerta entre Ribes de Freser i Ripoll, que havia estat tallada per una esllavissada a prop de Campdevànol, segons ha informat Renfe. Tot i la resolució de la incidència, els trens circulen amb uns 15 minuts de demora de mitjana. La previsió és que recuperin progressivament les freqüències i horaris de pas habituals.
