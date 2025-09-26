III JORNADES EMPRESARIALS DE S’AGARÓ 2025
Alícia Romero anuncia un pla d’inversió de 3.000 milions d’euros per augmentar la productivitat de les empreses catalanes
La consellera d’Economia subratlla que el creixement del PIB a Catalunya no es tradueix en més riquesa per càpita i aposta per reforçar infraestructures, innovació, talent i la dimensió empresarial.
Sabina Feijóo Macedo
La consellera d’Economia i Hisenda del Govern de Catalunya, Alícia Romero, ha anunciat aquest divendres a S’Agaró la posada en marxa d’un pla d’inversió de 3.000 milions d’euros destinat a impulsar la productivitat de les empreses catalanes. La iniciativa s’emmarca en una estratègia a mitjà termini que busca reforçar els fonaments de l’economia en un context global d’incertesa.
Així, la inversió contempla una estructura de quatre eixos d’actuació, on el primer passa per prioritzar la injecció econòmica en infraestructures estratègiques —aeroports, ports i xarxes de transport—, clau per millorar la competitivitat.
A aquest el segueix l’impuls a la innovació i al desenvolupament tecnològic, amb l’objectiu de traslladar el coneixement generat a les universitats i centres de recerca al teixit productiu.
El talent, ha dit, serà el tercer eix. “És imprescindible catalitzar el capital humà, tant en la formació universitària com en la formació professional, per donar resposta a la manca de perfils tècnics que reclamen les empreses”, ha afirmat.
I tenint en compte que l’ecosistema empresarial català és un “mar de pimes” i micropimes, “que aglutinen el 70% del teixit”, el quart focus se centrarà en augmentar la dimensió empresarial de les companyies, amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF) a través d’instruments de finançament i fons de capital destinats a reforçar la mida de les pimes.
L’economia catalana creix, però el PIB per càpita continua estancat
La consellera ha aprofitat la presència de més de 150 empresaris i personalitats destacades, reunits en el marc de les jornades empresarials de S’Agaró organitzades per El Periódico, Diari de GironaActivos i Prensa Ibérica, per anunciar aquest pla. I ho ha fet en un context en què “si bé l’economia catalana creix a bon ritme, el PIB per càpita està estancat”.
Això passa per una baixa productivitat. “Les pimes i micropimes són més vulnerables davant de crisis internacionals i necessiten guanyar ‘músc/clip/cde3a197-7beb-46f4-8d53-932c22fad77c_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.webpul’ per competir en un mercat globalitzat. Necessitem empreses més sòlides, capaces d’innovar, invertir i resistir els cicles econòmics”, ha remarcat.
Així, la inversió multimilionària formaria part de l’estratègia del Govern per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya dins d’Espanya i situar-la en primera línia europea. Ha subratllat, a més, la necessitat de mantenir la col·laboració publicoprivada com a condició imprescindible per accelerar la transformació del model productiu.
Les Jornades Empresarials de S’Agaró 2025, que aquest dijous celebren la seva tercera edició a l’Hostal La Gavina, s’han consolidat com un punt de trobada clau del teixit econòmic i empresarial català. Organitzades per Diari de Girona, El Periódico, Activos i Prensa Ibérica, les sessions volen posar sobre la taula els principals reptes i oportunitats de l’economia catalana, amb la participació de veus destacades del món empresarial, acadèmic i polític.
La trobada compta amb el patrocini de Quantica, Endesa, Accés Ràpid (Manusa), Neorg, l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Easiploy, Cajamar i la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració de Codorníu.
