Cecot debat a Manresa sobre la gestió ambiental a la indústria
Una jornada de la patronal aplega empreses industrials i experts per reflexionar sobre com les obligacions ambientals s’han convertit en una "oportunitat estratègica"
Redacció
La patronal multisectorial Cecot, a través de la seva Comissió d’Indústria i amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, va organitzar dijous una jornada al Palau Firal per analitzar els reptes ambientals i estratègics de la indústria catalana sota el títol “Gestió ambiental al sector industrial: impacte, estalvi i normatives”. L’acte va reunir empreses industrials i experts del sector per reflexionar sobre com la gestió ambiental s’ha convertit en una "oportunitat estratègica", destaca la patronal, tot abordant àmbits com la descarbonització, l’eficiència energètica, la petjada ambiental i la normativa SCRAP en la gestió de residus.
"“El que avui hem volgut posar sobre la taula és que parlar de gestió ambiental és parlar de futur, però també de present. Les exigències normatives s’intensifiquen i les empreses que no s’hi adaptin corren el risc de quedar fora de mercat. Però això no ha de fer por: les eines, els recursos i els professionals existeixen, i cal que el món industrial els conegui i els integri", va destacar Josep Casas, director de l’Oficina per a la Transició Energètica de la Cecot i conductor de la jornada.
La jornada va comptar amb la participació d'Oriol Morell, director tècnic de Veolia; Josep Mitats, responsable de l’Oficina Tècnica de CAEs a Nexus Energia; Marc Oliva, conseller delegat d’Auma Consultores; i Marta Carmona, assessora de la Cecot en Medi Ambient, Sostenibilitat i Economia Circular. Tots quatre van compartir coneixements, experiències pràctiques i recomanacions per ajudar les empreses a anticipar-se a les normatives, adaptar-se als nous models productius i incorporar la sostenibilitat com a palanca de competitivitat i creixement.
El director tècnic de Veolia va defensar els avantatges immediats i a mitjà termini que comporta la descarbonització per a les empreses industrials subratllant que “permet complir la legislació, reduir costos operatius i reforçar els compromisos mediambientals, fent les empreses més competitives”. Morell va remarcar que “no hi ha una solució única; cal analitzar cada cas per trobar l’opció més adequada”, tot i que va assenyalar les bombes de calor, la biomassa i l’eficiència energètica com a opcions especialment rellevants per avançar en la descarbonització. “La descarbonització és ja una realitat, amb un procés i un full de ruta clars, i que ofereix oportunitats tangibles per al sector industrial” va defensar.
Josep Mitats va explicar el funcionament dels Certificats d’Estalvi Energètic (CAEs), un mecanisme destinat a certificar millores en eficiència energètica i que, segons va afirmar, “ha vingut per quedar-se”. Mitats va subratllar que el punt fort del sistema és “l’agilitat, ja que permet retribuir empreses i particulars sense haver de passar pels llargs processos administratius habituals”. També va recordar que la indústria és el sector més beneficiat, amb 38 mesures específiques al catàleg actual, i va advertir de la importància de complir els requisits documentals: “Cal tenir un registre exhaustiu de tot el procés, incloses fotografies abans i després de l’actuació, perquè és el que les entitats verificadores demanen més”.
En la seva ponència, Marc Oliva va posar el focus en la importància de mesurar tant la petjada de carboni com la petjada hídrica dins les empreses industrials. “És el primer pas imprescindible: si no mesurem els nostres impactes i demandes, no podrem planificar accions ni actuar en conseqüència per millorar”, va remarcar. Pel que fa a les estratègies per reduir aquestes petjades, Oliva va destacar que cal “reduir primer les demandes que les generen, electrificar tots els processos possibles i canviar l’origen de l’energia cap a fonts renovables”. A més, va apuntar que la compensació pot ser també una via útil, sempre que es faci de manera complementària: “Hi ha accions que poden quedar fora de l’abast de l’organització, però que es poden impulsar externament i computar com a pròpies”.
Finalment, Marta Carmona, assessora de la Cecot en Medi Ambient, Sostenibilitat i Economia Circular, va centrar la seva ponència en la nova normativa d’envasos, aprovada el 2022 però amb diverses obligacions que han entrat en vigor aquest any. Carmona va recordar que “totes les empreses que posen al mercat productes envasats han de fer-se càrrec dels envasos quan esdevenen residus”, la qual cosa implica nous requisits com el registre al Ministeri, la presentació d’una declaració anual i l’adhesió als Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAPs). Aquests sistemes, va explicar, permeten a les empreses transferir la gestió dels envasos a través del pagament d’una quota. Carmona també va advertir que la normativa està en revisió arran de l’aparició d’un nou reglament europeu que genera conflictes amb alguns punts del Reial decret actual: “En els pròxims mesos caldrà estar molt atents a l’evolució de la normativa i a les noves obligacions que puguin derivar-ne”.
La jornada va posar en relleu que, més enllà del compliment normatiu, la gestió ambiental és una oportunitat per innovar, millorar l’eficiència i reforçar la competitivitat en un sector industrial cada vegada més exigent, segons destaca la Cecot. Casas va tancar la sessió afirmant que "no es tracta només de complir amb la normativa, sinó de construir una indústria més preparada, més competitiva i més compromesa amb el territori. Som conscients dels entrebancs que suposa adaptar-se a un entorn regulador complex, i per això defensem una transició justa, viable i pensada en vosaltres”.
