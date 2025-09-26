Consell Comarcal i Ajuntament de Manresa organitzen una jornada sobre el cultiu de llegums al Bages
Redacció
El Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa organitzen per al proper dia 15 d’octubre a la finca de Les Arnaules de Manresa una jornada sobre el cultiu al Bages dels llegums. La jornada, segons els convocants, vol servir per compartir coneixements i experiències sobre el cultiu de la mongeta del ganxet a Manresa i al Bages i veure de primera mà com ho fan els agricultors de la comarca per generar un espai de debat amb la pagesia per identificar necessitats, explorar oportunitats i analitzar les condicions que poden afavorir l’impuls de llegums i cereals destinats al consum humà al territori.
Serà una trobada de professionals del sector agrari que també servirà per presentar un nou programa d’assessoraments gratuïts que impulsen les entitats promotores amb el suport de la Xarxa de Productes de la Terra, de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’ADV (Associació Agrupació de Defensa Vegetal) del Bages i Catalunya Central.
La jornada, emmarcada dins de l'estratègia Alimentem Manresa, començarà a les 6 de la tarda i inclourà una visita al camp i explicació tècnica del cultiu de mongeta del ganxet a càrrec de Bàrbara López, assessora agrícola i tècnica de l’ADV del Bages i Catalunya Central, i Enric Casasayas, pagès i productor de mongeta del ganxet a Les Arnaules. Tot seguit, es farà una presentació de l’ADV i s’explicarà els serveis d’assessorament que els pagesos tenen a la seva disposició. La jornada acabarà amb un torn de preguntes i un pica-pica. Les inscripcions poden fer-se a través d’aquest enllaç.
Nou programa d’assessoraments
El nou programa d’assessoraments gratuïts de l’ADV del Bages i Catalunya Central ofereix fins a tres visites tècniques gratuïtes per a set nous pagesos d’horta i olivera que vulguin incorporar-se a l’ADV. Els assessoraments inclouen aspectes clau per a la viabilitat de les explotacions com ara la sanitat vegetal, el maneig i millora de la producció, la innovació, l’organització de cultius i infraestructures de reg, entre altres. L’objectiu del programa és ajudar les petites empreses agroalimentàries a professionalitzar-se i adaptar-se als reptes climàtics i estructurals actuals, destaca l'Ajuntament de Manresa
Aquesta acció s’emmarca dins del Pla Estratègic i Operatiu del programa Xarxa Productes de la Terra de Diputació de Barcelona. El pla recull que cal portar a terme accions per enfortir les empreses i donar suport a la gestió empresarial. Amb aquest objectiu, Rebost del Bages, el projecte del Consell Comarcal del Bages per posar en valor els productes agroalimentaris autòctons i algutinar i donar suport als productors locals, vol aglutinar les empreses agroalimentàries de la comarca del Bages per tal que s’uneixin i treballin plegades per incrementar la seva visibilitat i força.
Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) són entitats sense ànim de lucre que agrupen agricultors i col·laboren amb l’Administració per aplicar la gestió integrada de plagues i garantir un ús racional dels productes fitosanitaris. L’ADV Bages i Catalunya Central, especialitzada en horta i olivera, compta amb empreses com Horts de Sant Benet, L’Hort del Puig, La Tomaquera, Les Arnaules o Mas Rossinyol, entre d’altres.
