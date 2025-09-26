Cues per a la inauguració del renovat Lidl de Manresa
La companyia ha invertit 2,6 milions en ampliar i modernitzar el seu establiment de la capital del Bages
La inauguració, aquest divendres al matí, del renovat establiment de Lidl a Manresa ha generat cues de persones deleroses de ser les primeres en veure i comprar a l'ampliada botiga de la cadena d'origen alemany.
Després de tres mesos de tancament per fer-hi obres, Lidl ha reobert avui el seu establiment de la botiga dels Dolors. Amb una una inversió de 2,6 milions d'euros, Lidl ha renovat i ampliat fins als 1.350 metres quadrats, 500 més dels que tenia la botiga fins al seu tancament provisional, un establiment que vol ser referència de la cadena a la Catalunya central.
La botiga comptarà amb una plantilla de més de 30 empleats. Al conjunt de Catalunya, la cadena supera els 3.900 llocs de treball directes.
El nou punt de venda posa a disposició dels clients 136 places d’aparcament, 4 d’elles amb punt de recàrrega per a vehicles elèctrics gratuïts per als clients.
Lidl va obrir el seu establiment de la capital del Bages el 2 de setembre del 1999, amb una sala de vendes de 800 metres quadrats i unes 100 places d’aparcament. L’obertura del supermercat va suposar una inversió superior als 600.000 euros i comportava la creació d’una quinzena de llocs de treball directes.
Lidl, del grup alemany Schwarz, un dels més grans del continent al sector de la distribució (amb 12.600 botigues i més de 382.000 empleats), va tancar el 2024 amb vendes per valor de més de 132.000 milions d’euros, xifra que suposa un increment interanual del 5,3%. La cadena té presència a més d’una trentena de països.
