III JORNADES EMPRESARIALS DE S’AGARÓ 2025
Catalunya ha de deixar enrere el rendisme i tenir més habitatge disponible
Paneque defensa a S'Agaró l'ampliació del Prat i el pla de 50.000 noves llars: "Són polítiques de benestar amb mirada al creixement econòmic"
La consellera del Govern ha inaugurat la trobada empresarial al costat de Martí Saballs, director d'informació econòmica de Prensa Ibérica, i d'Aitor Moll, conseller delegat del grup, subratllant la necessitat de col·laboració per afrontar els reptes geopolítics en un món en transició
Sabina Feijóo Macedo
Fa tres anys, la pregunta va ser la mateixa: «Com preveuen que es trobin els seus negocis d’aquí a un any?», va plantejar aleshores el director d’informació econòmica de Prensa Ibérica, Martí Saballs. La resposta, com ara, va tornar a tenyir-se d’optimisme: «Millor, estarem millor», va contestar el públic.
El missatge arriba en un context econòmic i geopolític marcat per la transició i la incertesa, «però també per la voluntat de sortir reforçats de la crisi», assegura Aitor Moll, que juntament amb Saballs han donat el tret de sortida avui, divendres 26 de setembre, a les terceres Jornades Empresarials de S’Agaró 2025, a l’Hostal La Gavina.
La trobada, organitzada pel Diari de Girona, El PeriódicoActivos i Prensa Ibérica, reuneix destacats representants del món econòmic, acadèmic i polític amb l’objectiu de debatre sobre els reptes i oportunitats de l’economia catalana. Les sessions compten amb el patrocini de Quantica, Endesa, Accés Ràpid (Manusa), Neorg, l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Easiploy, Cajamar i la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració de Codorníu.
Noves formes d’inversió i tensions globals
Si el genocidi palestí i l’amenaça de Putin sobre les fronteres europees a Ucraïna ja tensionen l’ordre internacional, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, hi va afegir altres factors: «Són les noves formes de relacionament, les tendències inversores globalitzades, la innovació, l’auge de l’extrema dreta i els problemes globals que exigeixen un multilateralisme més ferm, però també més necessari que mai», va afirmar.
Aquests elements, va subratllar, són els que defineixen el moment actual: un temps de transició. «El destí el decidirem ara —va advertir— i dependrà de les nostres decisions polítiques i dels vostres moviments econòmics», va dir davant de més de 150 empresaris i professionals dels sectors tecnològic, turístic i biotecnològic.
Treball de fons
Davant dels reptes, Paneque va enumerar les polítiques que el Govern assegura que està impulsant: «El pla per construir 50.000 habitatges públics fins al 2030, l’aposta per les energies verdes, la neteja de les aigües…», va citar.
I l’ampliació de l’aeroport del Prat? Lluny de ser contradictòria, va defensar, és «una aposta que resol la dicotomia entre creixement econòmic i benestar social». I ho fa, va afegir, «posant en el punt de mira els llocs de treball, la prosperitat i la millora de les infraestructures en un món cada vegada més globalitzat».
Amb aquest discurs van arrencar les Jornades Empresarials de S’Agaró, en paral·lel al nou cicle polític d’un Govern que s’enfronta a grans desafiaments.
