El talent femení i el futur de l'empresa familiar protagonitzen l’acte anual de l'ACEB Suma a Serrateix
Més d'un centenar de persones assisteixen a la vetllada al Monestir de Serrateix
Quatre empresàries de la comarca aborden els reptes del relleu generacional
Redacció
Més d’un centenar de persones, entre empresaris, empresàries i representants del teixit polític i social del Berguedà i de comarques veïnes, van omplir aquest dijous el Monestir de Santa Maria de Serrateix en la setena edició de l’acte anual de l’ACEB Suma. L'esdeveniment, ja consolidat com un punt de trobada clau per al món econòmic de la comarca, va posar el focus en el relleu generacional en clau femenina al capdavant d’empreses familiars.
L’acte va ser inaugurat pel president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, que en les seves paraules de benvinguda va voler agrair la feina de la Comissió d'Empresàries i Directives de l'entitat i l'acollida de l'Ajuntament de Viver i Serrateix. Serarols va destacar la importància de visibilitzar el talent local com a motor de futur per a la comarca. "Actes com el d'avui són la prova que hi som, que tenim el talent, la força i l’ambició", va assegurar.
El plat fort de la jornada va ser una taula rodona moderada per la periodista Alba Sanclimens, que va comptar amb la participació de les empresàries locals Mireia Altimiras (Climent 1890) Queralt Iglésias (Casa Lladó), Meritxell Torrentó (Agroviver), i Marta Barniol (Berga Resort). L'objectiu era compartir les seves experiències i els reptes que encaren com a motor econòmic de la comarca.
La conversa va aprofundir en diverses etapes del procés de relleu. La moderadora va preguntar a les ponents sobre els seus inicis i la decisió de posar-se al capdavant del negoci familiar, així com sobre les dificultats, reptes i avantatges que han trobat en el camí, incloent-hi el fet de ser dones. També es va abordar l'equilibri entre mantenir l'herència rebuda i transformar l'empresa amb una nova visió, i es va concloure amb una mirada al futur sobre la continuïtat dels negocis a la comarca.
La trobada va comptar amb una notable presència institucional, com Abel Garcia, secretari general del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, i Yolanda Ferrer, Secretària de Feminismes del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya.
A més de la taula rodona, els assistents van tenir l'oportunitat de descobrir els espais del monumental monestir, i de conèixer de prop l’activitat que duu a terme la comissió ACEB Suma.
La vetllada va concloure amb un espai de networking al claustre del monestir, en què els participants van poder intercanviar impressions en un ambient distès, acompanyats de música i d'un refrigeri.
