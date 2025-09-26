Xavier Marcet i Eva Conesa, ponents estrella de la segona edició de “Manresa Futur”
La jornada se celebrarà el 24 d’octubre a la Torre Busquet
Redacció
Manresa celebrarà el proper 24 d'octubre al matí la segona edició de la jornada “Manresa Futur - Repte compartit (CreaActivitat)”, un esdeveniment per analitzar l'impacte de la indústria creativa i el desenvolupament del talent al territori. Organitzada per l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de la UManresa - FUB, la trobada tindrà lloc a la Torre Busquet de la capital del Bages.
La sessió s’iniciarà amb una ponència d’Eva Conesa Panicot, directora creativa de Twoelf, agència de publicitat especialitzada en creativitat, disseny i estratègia. La directiva parlarà de la creativitat com una eina essencial per a la diferenciació de les marques. A continuació, tindrà lloc una taula rodona amb experts de Tous, Espai creatiu Tercer Segona, BAH Studios i Deltalab que debatrà sobre la gestió del talent creatiu local amb la seva visió de la ciutat i les oportunitats que ofereix.
L'acte culminarà amb la intervenció de Xavier Marcet Gisbert, president de Sarah Marlex, que defensarà un model de "management humanista" on les empreses prosperen en generar valor per als seus clients i en la societat. Marcet posarà l’accent en la importància de combinar l’ambició amb la humilitat i d’apostar pel talent local.
Aquesta jornada s’emmarca, explica l'Ajuntament de Manresa, en l'estratègia de capital del Bages i la comarca per "apostar decididament per creativitat i el talent local com a pilars fonamentals del seu futur, construint un ecosistema on la innovació i els professionals trobin les eines i el suport per generar un impacte positiu a la ciutat"
Tota la informació de la jornada i les inscripcions es poden formular en aquest enllaç. Les places són limitades i s'acceptaran per rigorós ordre d'inscripció.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als barris i compta amb el suport de la Diputació Barcelona.
