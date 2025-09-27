Un advocat expert avisa: aquesta és l’única manera que hi ha de no pagar una derrama
Carlos García aporta una mica de llum sobre aquest tipus de processos en les comunitats de veïns
Ramon Bayalos
Disposar d’un habitatge en propietat comporta certes responsabilitats envers la comunitat de veïns que tenen a veure amb pagaments efectuats des de diferents enfocaments.
I és que, més enllà dels rebuts de la comunitat que s’envien de manera mensual, també hi trobem el que rep el nom de derrames: un pagament extraordinari per resoldre algun problema imprevist.
Tanmateix, ens trobem davant d’un dels motius de disputa més comuns dins de les comunitats de veïns, creant-se grans batalles al seu voltant quan un o diversos d’ells no volen pagar una derrama.
Però... hi ha alguna manera d’evitar abonar una derrama a nivell legal? El cert és que l’advocat Carlos García ha volgut donar una resposta a aquesta mateixa pregunta a través del seu compte de LinkedIn.
En aquest cas en concret, la resposta de l’advocat és força rotunda: no et pots negar a pagar una derrama de la comunitat de veïns, però el cert és que hi ha un petit gir en tot això.
L’única manera que la persona té de no pagar una derrama és impugnar l’acord que s’hagi fet entre els veïns davant d’un jutjat i aconseguir que aquest revisi el cas en qüestió.
Tanmateix, l’expert advocat assegura que el jutjat només es posarà de part del demandant si detecta que el repartiment de costos de la derrama no es troba justificat legalment.
Per tant, existeix un cert escletx legal al qual la persona podria aferrar-se en cas que no percebi una derrama com a justa, però s’haurà de preparar aleshores per a un procés jurídic força dur.
