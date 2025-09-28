Per a emprenedors i empreses
Vuit negocis inspiradors
S’obre la votació popular per escollir els guanyadors de la tercera edició #dels Premis BBVA a la Sostenibilitat Empresarial
Alberto G. Reina
Vuit negocis catalans estan en el punt de mira. Però en positiu. I és que el jurat dels Premis a la Sostenibilitat Empresarial, organitzats per EL PERIÓDICO i BBVA, ja ha donat el seu veredicte. Aquest plafó professional ha sigut l’encarregat d’escollir els vuit finalistes (d’entre els 20 candidats d’aquest any) que, al seu parer, representen millor el que hauria de ser l’esperit empresarial avui dia, amb la mirada posada en la defensa del medi ambient.
Per al seu veredicte han tingut en compte aspectes com l’impacte mediambiental positiu, els beneficis socials, l’enfocament innovador o la viabilitat tècnica. El jurat estava compost per Sergi Saborit, subdirector d’EL PERIÓDICO; Jaume Margarit, cap de l’Àrea d’Energies Renovables de l’ICAEN; Marc Oliva, president de la Comissió d’Economia Circular i Canvi Climàtic d’Enginyers Industrials de Catalunya; José Maria Cabrera, catedràtic del departament de Ciència i Enginyeria de Materials de la UPC; Santi Martínez, president de l’Energètica; Francesc Ribera, cap del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya; Manuel Fernández, director del Centre de Banca de Clients de BBVA a Catalunya; i M. Rosa Fiol, presidenta d’AEBALL.
Ara comença una nova fase -la novetat d’aquest any-, en què, durant tres setmanes, seran els lectors d’EL PERIÓDICO els que decideixin quins dos projectes s’han d’alçar amb el premi, valorat en 22.000 euros i destinat a potenciar i augmentar la visibilitat dels projectes guanyadors. A més, per donar a conèixer aquestes vuit iniciatives amb models de negoci sostenibles, EL PERIÓDICO publicarà una entrevista diària als impulsors de cada projecte a partir d’aquest dilluns.
El nom dels dos projectes finalment condecorats es farà públic en una gala el pròxim 29 d’octubre a la seu de BBVA de la plaça d’Antoni Maura, a Barcelona.
Els finalistes
En aquesta edició torna a ser finalista Additive Spaces, start-up que desenvolupa sistemes constructius basats en fabricació additiva per al sector de l’arquitectura i la construcció. El segon és Manresa Il·lumina, una comunitat energètica empresarial del polígon industrial de Bufalvent (Manresa), que coopera per produir i consumir energia solar fotovoltaica de forma compartida. Així mateix, licita per convertir-se en guanyadora Es Im-Perfect Food, empresa dedicada a transformar fruites i verdures descartades (per aspecte, excedents, o altres criteris) en conserves vegetals. El quart finalista és Groc Colza, que té entre les seves últimes innovacions la planta d’hidròlisi de cadàvers porcins (ja no es llancen les matèries biològiques en dipòsits, sinó que s’hidrolitzen, el que deriva en adobs per al camp i biogàs). Els altres quatre candidats són lIEMA, associació enfocada a accelerar la transició del transport marítim cap a emissions zero; LC Paper, que destaca per la seva inversió en reciclatge i circularitat, a més d’utilitzar energia 100% renovable; Poseidona, que desenvolupa proteïna sostenible a partir de biomassa d’algues; i Xarxa Ambiental,, una cooperativa social sense ànim de lucre, dedicada a la integració laboral de persones amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses catalanes
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor