El BBVA escalfa l'opa amb l'anunci d'un dividend rècord
L'entitat que presideix Carlos Torres pagarà 32 cèntims per acció que arribarien també als inversors del Sabadell si l'opa prosperés
Albert Martín
BBVA ha anunciat aquest dilluns que lliurarà un dividend rècord de 32 cèntims per acció a compte dels beneficis de 2025. Aquest pagament als accionistes es farà el 7 de novembre, a penes tres setmanes després que es conegui el resultat de l'opa sobre el Banc Sabadell que està ara en mans dels titulars de les accions de l'entitat catalana.
En un comunicat, l'entitat que presideix Carlos Torres ha especificat que "els accionistes de Banc Sabadell que hagin acudit al bescanvi també rebran aquest dividend, atès que el pagament del mateix es produirà després de la liquidació de l'oferta pública d'adquisició". Convé apuntar, no obstant això, que aquest pagament només es produiria en cas que l'opa prosperés i es dugués a terme el bescanvi d'accions.
BBVA vol impulsar d'aquesta manera una opa que fins ara ha avançat amb una certa lentitud. Fonts del mercat van apuntar que la primera oferta de BBVA va concitar poc interès per part dels accionistes del Sabadell, fet que va propiciar que la setmana passada el banc d'origen biscaí anunciés una segona oferta. L'anunci d'aquest dividend rècord vol convèncer als accionistes del Sabadell de la conveniència de l'operació.
