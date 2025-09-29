BonÀrea inaugura aquest dimarts la seva primera botiga a Castellterçol
L'establiment té una superfície de 258 metres quadrats
bonÀrea Agrupa inaugurarà aquest dimaryts la seva primera botiga a Castellterçol, que serà el seu segon establiment al Moianès. La botiga, ubicada al carrer Moià, 6, comptarà amb una superfície de 258 m² i una zona de pàrquing per a deu vehicles exclusiva per als seus clients.
Segons la companyia, l'arribada de bonÀrea a Castellterçol "subratlla la vocació de la companyia d'acostar el seu model de negoci a poblacions petites, reforçant el servei de proximitat en l'àmbit rural".
Agustina Fernández, responsable d'Expansió i Obres de botigues bonÀrea, explica que l'obertura a Castellterçol "reafirma el nostre compromís d'acostar productes de qualitat i proximitat a tots els racons de Catalunya".
El nou establiment oferirà als clients un assortiment d'aproximadament 2.400 referències. La botiga, que donarà feina a tres treballadors, tindrà un horari comercial de 9 a 21 h de dilluns a dissabte i de 9 a 14 h diumenges i festius.
BonÀrea Agrupa és un grup agroalimentari líder que es basa en un odel d'integració vertical completa sense intermediaris. Des de la seva fundació en 1959, ha anat incorporant a la seva estructura productiva, empresarial i comercial tots els elements necessaris per a dur a terme una integració que permet tancar el cicle productiu dels aliments: realitza i controla tota l'alimentació, cria i engreixament dels animals, l'elaboració de productes i la logística, així com la comercialització directa fins al consumidor final.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament