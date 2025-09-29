Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

BonÀrea inaugura aquest dimarts la seva primera botiga a Castellterçol

L'establiment té una superfície de 258 metres quadrats

Façana del nou bonÀrea de Castellterçol

Façana del nou bonÀrea de Castellterçol / bonÀrea

Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

bonÀrea Agrupa inaugurarà aquest dimaryts la seva primera botiga a Castellterçol, que serà el seu segon establiment al Moianès. La botiga, ubicada al carrer Moià, 6, comptarà amb una superfície de 258 m² i una zona de pàrquing per a deu vehicles exclusiva per als seus clients.

Segons la companyia, l'arribada de bonÀrea a Castellterçol "subratlla la vocació de la companyia d'acostar el seu model de negoci a poblacions petites, reforçant el servei de proximitat en l'àmbit rural".

Agustina Fernández, responsable d'Expansió i Obres de botigues bonÀrea, explica que l'obertura a Castellterçol "reafirma el nostre compromís d'acostar productes de qualitat i proximitat a tots els racons de Catalunya".

El nou establiment oferirà als clients un assortiment d'aproximadament 2.400 referències. La botiga, que donarà feina a tres treballadors, tindrà un horari comercial de 9 a 21 h de dilluns a dissabte i de 9 a 14 h diumenges i festius.

BonÀrea Agrupa és un grup agroalimentari líder que es basa en un odel d'integració vertical completa sense intermediaris. Des de la seva fundació en 1959, ha anat incorporant a la seva estructura productiva, empresarial i comercial tots els elements necessaris per a dur a terme una integració que permet tancar el cicle productiu dels aliments: realitza i controla tota l'alimentació, cria i engreixament dels animals, l'elaboració de productes i la logística, així com la comercialització directa fins al consumidor final.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
  2. El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
  3. Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
  4. Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
  5. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
  6. Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
  7. Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
  8. Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament

Condemna conjunta dels polítics de la Catalunya central contra qualsevol amenaça o intimidació contra càrrecs electes

Condemna conjunta dels polítics de la Catalunya central contra qualsevol amenaça o intimidació contra càrrecs electes

BonÀrea inaugura aquest dimarts la seva primera botiga a Castellterçol

BonÀrea inaugura aquest dimarts la seva primera botiga a Castellterçol

CaixaGuissona inaugura una nova oficina a Manresa

CaixaGuissona inaugura una nova oficina a Manresa

El cap d'Informació dels Mossos ratifica al jutjat l'informe que veia imprevisible la fugida de Puigdemont

El cap d'Informació dels Mossos ratifica al jutjat l'informe que veia imprevisible la fugida de Puigdemont

Més d'un centenar de comerciants es concentren a Igualada contra l’augment de la taxa d’escombraries

Més d'un centenar de comerciants es concentren a Igualada contra l’augment de la taxa d’escombraries

El tribunal suprem interior

El tribunal suprem interior

Nou incident amb Ana Julia Quezada a la presó: li troben un objecte prohibit

Nou incident amb Ana Julia Quezada a la presó: li troben un objecte prohibit

La inflació escala dues dècimes més al setembre i es col·loca en el 2,9%

La inflació escala dues dècimes més al setembre i es col·loca en el 2,9%
Tracking Pixel Contents