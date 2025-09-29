CaixaGuissona inaugura una nova oficina a Manresa
L'entitat aposta per la Catalunya central, on ha experimentat un creixement de clients de més del 15% enguany
La caixa feia catorze anys que no obria una nova oficina, i ja en suma cinc
CaixaGuissona ha inaugurat una nova oficina a Manresa, que se suma a les quatre oficines existents a Guissona, Barcelona, Reus i Lleida. L'oficina, situada al carrer Carrasco i Formiguera, 10, compta amb un espai de 160 m2 i ha iniciat la seva activitat amb un equip de tres treballadors, que donaran servei als més de 5.500 clients que CaixaGuissona ja té a Catalunya Central. Fins ara, la zona havia aconseguit un volum de negoci de 145 milions d'euros, resultat, destaca l'entitat, "d'un creixement molt notable en els últims anys malgrat l'absència d'una oficina física"
Durant el primer semestre d'enguany, l’activitat de la caixa al territori ha estat "especialment rellevant", diu l'entitat, amb un creixement de nous clients a la zona superior al 15%, segons dades de a caixa. Un fet que ha reforçat, destaca, "la necessitat de disposar d'una oficina presencial a Manresa".
Martí Bravo, director general de CaixaGuissona, assegur que "catorze anys després de la nostra darrera obertura a Barcelona, la nova oficina a Manresa és un pas molt significatiu per a CaixaGuissona i una oportunitat per reforçar el nostre compromís amb els clients de la Catalunya Central". Bravo destaca que "durant els últims anys hem vist com la zona ha experimentat un gran dinamisme i creixement, i vam entendre que era el moment adequat per a estar més presents". La nova oficina, apunta, "ens permet combinar l’eficiència digital amb un servei proper i personalitzat i ens acosta nos encara més als nostres clients alhora que reforça el nostre model de banca pròxima, senzilla i eficient”.
Aquest divendres se celebrarà l'acte oficial d'inauguració, que comptarà amb la presència del president de CaixaGuissona, Daniel Marsol, del fundador del Grup bonÀrea, Jaume Alsina, i del director general de CaixaGuissona, Martí Bravo.
Creixement i resultats de rècord
Durant el 2024, l'entitat va registrar un benefici net de 15,7 milions d'euros, un 31,9% més que l'exercici anterior, i encadena així tres anys consecutius de màxims històrics. Els actius administrats van assolir els 1.948,9 milions d'euros, gairebé el doble que fa cinc anys, mentre que el marge d'interessos va créixer un 19,8%, fins als 28 milions d'euros, segons dades de l'entitat.
Quant a la base de clients, CaixaGuissona va incorporar 12.444 nous clients el 2024, un creixement "basat en la recomanació, sense campanyes comercials ni inversió publicitària", destaca la caixa. La distribució territorial de la clientela segueix centrada a Catalunya: Lleida (el 49,83% dels clients), Barcelona (30,12%), Tarragona (15,02%), Girona (1,98%) i altres territoris (3,05%).
CaixaGuissona, oficialment Caixa Rural de Guissona, és una societat cooperativa de crèdit que forma part del grup empresarial bonÀrea Agrupa. Amb seu social a Guissona i fundada l'any 1963, compta amb 70 treballadors, més de 95.000 clients i 5 oficines, situades a Barcelona, Guissona, Lleida, Reus i ara Manresa.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament