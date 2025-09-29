Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La inflació escala dues dècimes més al setembre i es col·loca en el 2,9%

En canvi, l’IPC subjacent, que no té en compte els preus dels aliments i l’energia, baixa al 2,3%

María Jesús Ibáñez

Barcelona

Els preus de l’electricitat i, sobretot, els dels carburants han fet pujar aquest setembre l’índex de preus al consum (IPC) fins al 2,9%, segons la dada avançada publicada aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest nou repunt acosta la inflació al 3% que alguns analistes havien previst per a aquest setembre, conseqüència de l’augment de preus en alguns serveis, especialment els relacionats amb el turisme. És l’índex més elevat des del febrer passat.