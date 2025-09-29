Cost de la vida
La inflació escala dues dècimes més al setembre i es col·loca en el 2,9%
En canvi, l’IPC subjacent, que no té en compte els preus dels aliments i l’energia, baixa al 2,3%
María Jesús Ibáñez
Els preus de l’electricitat i, sobretot, els dels carburants han fet pujar aquest setembre l’índex de preus al consum (IPC) fins al 2,9%, segons la dada avançada publicada aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest nou repunt acosta la inflació al 3% que alguns analistes havien previst per a aquest setembre, conseqüència de l’augment de preus en alguns serveis, especialment els relacionats amb el turisme. És l’índex més elevat des del febrer passat.
Amb tot, el Ministeri d’Economia ho atribueix al denominat efecte base de la inflació, és a dir, que la taxa actual, que es calcula en comparació amb la del mateix mes de l’any anterior, puja perquè l’IPC l’any passat en aquest segment va ser molt baix. Aquest efecte pot donar una imatge fins a cert punt distorsionada de la inflació real. De fet, remarca Economia, la inflació subjacent, que exclou els preus més fluctuants de l’energia i els aliments no elaborats, continua el seu camí descendent cap a l’objectiu del Banc Central Europeu (que és del 2%) i cau una dècima davant la taxa d’agost, fins al 2,3%, en el mateix càlcul interanual.
Aranzels i habitatge
Davant aquesta situació de pujada de l’IPC general, són ja diverses les organitzacions que consideren que els salaris han de continuar creixent, «que s’ha d’avaluar l’impacte de la pujada dels aranzels i dels enfrontaments a l’Orient Mitjà per evitar un futur episodi inflacionari que pugui absorbir les actuals millores retributives i perjudicar la capacitat competitiva de la nostra economia». Altres organismes lamenten que «l’IPC no reflecteix tota la pujada del cost de la vida, no inclou el cost de comprar habitatge, el preu del qual està disparat», indica el sindicat CCOO.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament