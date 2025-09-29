Lidl posa en marxa el seu nou magatzem a Martorell amb una inversió de 140 milions d'euros
La nova instal·lació, que dona feina a 200 persones, té una capacitat per gestionar 120.000 palets mensuals
Lidl ha posat en marxa la seva nova plataforma logística a Martorell, una infraestructura estratègica que reforça la seva capacitat operativa al nord-est d'Espanya i suposa una peça clau en el seu pla d'expansió, "amb l'objectiu d'obrir noves botigues, estar més a prop del client i esdevenir la seva primera opció de compra", apunta la cadena.
Amb una inversió de 140 milions d'euros, aquest projecte representa la major aposta logística de Lidl al conjunt de l'Estat des de la seva arribada fa més de tres dècades. Amb aquesta incorporació, la companyia ja arriba als 14 magatzems a tot l'estat, una xarxa logística que proveeix més de 700 botigues repartides per tota Espanya.
"La nova plataforma de Martorell marca una fita en la nostra estratègia d'expansió i logística a Espanya. Gràcies a la capacitat i ubicació estratègica d'aquest magatzem, podrem respondre amb més agilitat al creixement sostenible i sostingut de la nostra xarxa comercial i millorar significativament l'eficiència de la nostra cadena de subministrament al nord-est del país", destaca el director general d'Expansió i Immobles de Lidl Espanya, Imanol Zabala.
Situat al polígon industrial Can Xàmenes, el nou centre logístic s'erigeix sobre una parcel·la de més de 126.000 m² i compta amb una superfície construïda de més de 66.000 m², 144 molls de càrrega, capacitat per gestionar 120.000 palets mensuals i més de 5.800 m² de panells solars destinats a autoconsum, que cobriran fins a un 30% de les seves necessitats energètiques. Abastirà fins a 130 botigues en quatre comunitats autònomes.
Lidl assegura que la posada en marxa del magatzem de Martorell li permet reforçar la seva capacitat operativa a Catalunya, l'Aragó, Navarra i les Illes Balears, amb la previsió d'abastir progressivament fins a 130 botigues en aquestes comunitats. El magatzem ha començat la seva activitat amb el subministrament a una trentena de punts de venda a Catalunya i l'Aragó, i ampliarà la seva cobertura en fases successives, explica Lidl.
Aquest nou actiu logístic respon a la necessitat d'adequar els recursos de distribució al ritme d'expansió de la companyia, que preveu obrir 50 nous punts de venda a Espanya durant el 2025. D'aquests, uns 40 seran nous establiments i la resta, modernitzacions i ampliacions de la seva actual xarxa de punts de venda per oferir un millor servei als seus clients. Aquest full de ruta se sustenta en una inversió acumulada de més de 1.500 milions d'euros en els darrers cinc anys, destinada a ampliar la seva xarxa logística i de botigues a Espanya.
El seu darrer exemple de modernització i ampliació de la seva xarxa ha estat justament a Manresa, on Lidl va reobrir divendres, després de tres mesos d'obres, el seu establiment de l'avinguda dels Dolors, amb un gran èxit de públic.
Amb l'obertura de les instal·lacions de Martorell, Catalunya es consolida com el principal hub logístic de la companyia, amb tres centres operatius —inclosos els de Montcada i Reixac i Constantí—.
La posada en funcionament del magatzem ha suposat la creació de 200 nous llocs de treball, xifra que es duplicarà en els pròxims mesos fins a arribar als 400 llocs de feina directes, una vegada que la instal·lació estigui plenament operativa, avança la companyia. A Catalunya, Lidl ja compta amb prop de 130 botigues, més de 4.000 empleats i una xarxa de 170 proveïdors. En conjunt, l'activitat de Lidl a Catalunya té un impacte significatiu en l'economia territorial, amb una contribució d'aproximadament 1.400 milions d'euros al PIB anual (equivalent al 0,55% del total), segons apunta l'emprea. A més, dona feina anualment a 28.000 persona — ocupacions directes, indirectes i induïdes— cosa que representa el 0,74% de l'ocupació total a Catalunya, segons dades de la consultora PwC.
La nova plataforma logística de Lidl a Martorell compta amb una zona de reciclatge per donar una segona vida als residus generats tant al magatzem com a les botigues, disposa de prop de 380 places d'aparcament, incloses 14 per a vehicles elèctrics. Aquest projecte s'emmarca en el pla d'expansió sostenible de Lidl a Espanya, que també contempla noves plataformes logístiques a Parla (Madrid) i l'ampliació de l'operativa a Constantí (Tarragona).
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament