Pau Vila: "Cal abraçar la sostenibilitat com a repte transversal"
LC Paper ha posat en marxa una planta fotovoltaica pròpia per alimentar energèticament la seva fàbrica.
Parlem amb Pau Vila, CEO de LC Paper.
BBVA reafirma un any més el seu compromís amb el desenvolupament responsable i promou la transformació de les pimes catalanes a l’organitzar, al costat d’EL PERIÓDICO, el Premi a la Sostenibilitat Empresarial. Els seus vuit finalistes mostren com el teixit productiu català avança cap al futur amb una mirada responsable que els fa ser més competitius.
-¿Quines són les necessitats energètiques del sector paperer?
-No només necessitem una gran quantitat d’energia elèctrica per moure les màquines, sinó també energia tèrmica a alta temperatura per convertir la pasta líquida de paper en un full sòlid. És molt complicat cobrir aquestes necessitats tan significatives i fer-ho prescindint dels combustibles fòssils. No és tant una qüestió de costos, sinó de viabilitat tecnològica. Afortunadament, la tecnologia avança a gran velocitat. Però no hem de caure en l’idealisme: la indústria es construeix sobre realitats.
-¿Com ha evolucionat la vostra indústria en sostenibilitat i eficiència energètica?
-La indústria europea en el seu conjunt –no només la paperera– ha disminuït les seves emissions a la meitat en dues dècades. Això és inèdit: ni el transport per carretera, ni les aerolínies, ni la climatització... han arribat a aquesta velocitat. Ha sigut un esforç ingent d’equips tècnics d’una resiliència enorme, i no s’està reconeixent prou, ni a nivell de consum ni a nivell institucional.
-Tot i que estem lluny de poder creuar-nos de braços...
-Per descomptat. Al nostre sector és habitual centrar-se en un vector d’impacte ambiental (per exemple, la possible desforestació) i proposar una idea (per exemple, el paper reciclat). Com si això convertís el producte automàticament en sostenible, oblidant tots els altres impactes: origen energètic, envasos plàstics, transport, petjada hídrica... No queda més remei que anar abraçant la sostenibilitat com a concepte transversal, progressivament. Si no s’aturen tots els reptes ambientals, no és suficient.
-¿Quines són les iniciatives adoptades per LC Paper en aquest sentit?
-Fa anys que executem un pla de descarbonització transversal. Per a l’energia tèrmica, utilitzem biomassa procedent de la neteja del sòl forestal per frenar la propagació d’incendis. El complementem amb biometà generat a partir de la fermentació de residus orgànics de la indústria càrnia de la Garrotxa. Per a l’energia elèctrica, des del 2017, ja utilitzem electricitat 100% renovable. Tot i que fins ara no es generava en una planta impulsada per nosaltres.
-¿I en quin moment us vau plantejar la necessitat de crear una planta fotovoltaica pròpia?
-El 2015. I va ser per pura coherència i responsabilitat moral: ja compràvem electricitat renovable, però la província de Girona genera el 2% del seu consum energètic i importa el 98%.
-¿Com valoreu l’elecció com a finalistes d’aquest premi?
-Ens enorgulleix i, alhora, desitgem que tot l’equip de LC Paper pugui sentir seu aquest mèrit, ja que hi ha grans sacrificis de moltes persones dedicats a materialitzar aquesta visió. D’altra banda, ens sembla coherent i oportú que les entitats avancin cap a una visió més holística, qualitativa, on la sostenibilitat té un paper protagonista.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament