Pintures Bonavista de Manresa tanca després de 28 anys
El negoci abaixarà avui la persiana per la jubilació de Joan Madrid
Anna Maria Pozo i Joan Madrid viuran aquest dimarts l'últim dia del seu establiment de la carretera de Santpedor de Manresa, Pintures Bonavista. La jubilació de Madrid fa abaixar avui la persiana d'un negoci amb molta història al darrere, que ha fet de les manualitats la seva autèntica especialització.
L'avi de Pozo, Domingo Casas, va fundar fa vuit dècades amb el seu soci Ramon Teixidor un negoci de pintures que a finals dels noranta, mort ja Teixidor, es va dividir en dos. D'aquella arrel va néixer Pintures Bonavista, que van inaugurar fa vint-i-vuit anys el fundador de la nissaga, Domingo Casas; la seva filla, Dolors Casas; el marit d'aquesta, Joan Pozo; i Anna Maria Pozo i Joan Madrid, tercera generació del negoci familiar.
Després d'un mes de posar en liquidació el material de la botiga, avui els Madrid Pozo faran un comiat amb familiars, amics i clients en què es recordarà la llarga trajectòria d'un negoci familiar que ha sobreviscut, recorda amb mèrit Madrid, dues crisis. I no és poca cosa.
Tot i haver centrat la seva activitat en la venda de material per a pintar, tant a professionals com a particulars i altres negocis del ram, la passió d'Anna Maria Pozo per les manualitats va redirigir el negoci cap a aquest sector. En el seu tancament, les manualitats, expliquen Madrid i Pozo, ja suposen el 60% de la facturació de l'establiment. Un nínxol de negoci que té el seu moment sobretot a l'hivern, quan la venda de material per pintar les llars baixa de manera significativa.
Ceràmica, marmolina, guix, fusta i vidre són alguns dels materials que han atret artistes i diletants a la botiga al llarg dels anys a la recerca de productes i sobretot de peces ja elaborades per fer-ne els acabats amb pintures. Al mateix establiment han estat operatius fins fa no gaire dos forns per coure les peces, que requereixen temperatures de fins a 900 graus per tenir l'enfornat idoni.
Per la seva passió per la matèria, malgrat el tancament del negoci Pozo continuarà fent de mestre a les seves classes de manualitats en centres com l'associació de gent gran Viure i Conviure de la capital del Bages.
