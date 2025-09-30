Abaixa la persiana l’històric quiosc de Juan Jové Subirana a Sant Vicenç de Castellet
El propietari fa una valoració positiva “amb alts i baixos” dels quasi 30 anys al capdavant del negoci ubicat a l’avinguda del Secretari Canal 24
L’històric quiosc de Juan Jové Subirana a Sant Vicenç de Castellet ha tancat aquest dimecres després de quasi 30 anys a disposició dels seus clients. El negoci, ubicat a l’avinguda del Secretari General 24, va obrir el 24 de juny de 1996 i no tindrà relleu més enllà d’un estanc que ha adquirit el servei de premsa en l’aspecte més bàsic i sense distribució .
El propietari, Juan Jové Subirana, ha fet una valoració “positiva” a Regió7 d’una forma de vida “dura i sacrificada” amb els seus “alts i baixos”. “Estic content tant en l’aspecte professional com en el personal. Els començaments van ser molt durs perquè obrir un negoci costa molt, però m’he guanyat la vida i he fet molts amics al llarg dels anys”, ha reconegut el santvicentí.
En l’altra cara de la moneda, Jové ha destacat la quantitat d’hores i dies dedicats, i sobretot les dificultats arran de la pandèmia i la societat actual. “La premsa va de baixada i els quioscos anem tancant. És una forma de viure que se’n va en orris i ja no és viable. El client més jove té 65 anys i els joves d’avui dia no llegeixen, sigui en paper o digital”. Per aquests motius, ha volgut posar èmfasi en la importància del suport familiar per fer viable la guingueta. “El camí que he fet estat gràcies a la meva dona. Que les persones que tens al voltant facin pinya amb tu i no hi hagi tibantors és la clau per seguir endavant amb el negoci”.
Un dels valors afegits que oferia Jové Subirana en el seu quiosc era l’atenció per totes les peticions que li feien els clients. “Escoltar el que diu el client va ser diferencial per a mi. No faig miracles, però em preocupava molt i preguntava les distribuïdores perquè tothom tingués les col·leccions que em demanava".
En aquests últims dies els ha dedicat a fer devolucions de l'estoc existent abans d'abaixar definitivament la persiana.
