Turisme
Els EUA desapareixen de la llista de destinacions favorites dels espanyols
Les agències atribueixen el desinterès als controls d’emigració que aplica i a l’antipatia creixent que desperta
María Jesús Ibáñez
Abans de l’estiu les principals ciutats dels EUA, com Nova York, Chicago, Las Vegas i San Francisco, i les rutes als parcs nacionals d’aquest país figuraven com una de les cinc destinacions favorites dels espanyols a l’hora de planificar unes vacances. Aquesta tardor, els EUA han desaparegut de la llista, segons va informar ahir l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave), que atribueix el canvi "a qüestions de seguretat, als controls d’emigració que s’apliquen ara i, en bona mesura, a l’antipatia que està generant entre els turistes, que no se senten benvinguts", va afirmar Jordi Martí, president de l’entitat.
Sí que formen part dels llocs preferits on viatjar, en canvi, els països emergents d’Àsia (la Xina, Corea del Sud i l’Índia) juntament amb el Japó, l’Amèrica Llatina, els safaris per l’Àfrica, les costes i illes mediterrànies i zones del Pròxim Orient alienes a la guerra, com Egipte, els Emirats Àrabs i Jordània. "De fet, un 34,8% de les agències associades a Acave constaten un increment de viatges a la Xina, l’Índia i Corea, que estan convertint-se en destinacions atractives per a aquells que solen realitzar una gran sortida", va afegir Martí.
En el context actual, un 61% dels propietaris d’agències de viatges consideren que Espanya continua sent un destí atractiu per a viatgers internacionals. "Britànics i francesos continuen sent els nostres principals visitants, seguits per nord-americans, alemanys, holandesos i belgues", va assenyalar el president d’Acave.
