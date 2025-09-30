L’empresa manresana Orvit Digital firma un acord de col·laboració amb Waikay.io, la nova eina d’intel·ligència artificial
Redacció
Waikay.io, plataforma pionera en la representació de marques dins dels grans models d’intel·ligència artificial, anuncia la seva expansió al mercat espanyol a través d’una col·laboració amb Orvit Digital, agència manresana amb una trajectòria consolidada en projectes digitals innovadors i un fort compromís amb el teixit empresarial del territori.
Orvit Digital: lideratge local en transformació digital
Amb seu a Manresa, Orvit Digital s’ha consolidat com a motor de digitalització a la Catalunya Central, treballant tant amb empreses locals com amb projectes d’abast internacional, i col·laborant amb projectes comarcals. El seu equip, liderat per Gemma Fontané i Jordi Badrenas, ha impulsat l’adopció de la IA i la transformació digital en sectors com la indústria, l’e-commerce i les institucions públiques.
Una oportunitat per a les empreses
Amb l’arribada de Waikay.io, les organitzacions disposen d’una eina d’avantguarda per monitorar com es representen les marques en els principals models d’IA com ChatGPT, Gemini o Claude. Aquesta tecnologia permet detectar errors, millorar la visibilitat i garantir una narrativa actualitzada i competitiva en l’entorn digital. L’acord amb Orvit Digital assegura que aquesta solució internacional compti amb un partner de proximitat per al seu desplegament a Espanya.
Innovació i proximitat
La presència d’Orvit Digital com a soci estratègic garanteix un suport proper en el desplegament de Waikay.io a Espanya, acostant una plataforma que fins ara només estava disponible en mercats internacionals. Aquesta aliança reforça el paper de Manresa com a punt de connexió amb la innovació digital i amb l’aplicació de la intel·ligència artificial al món empresarial.
