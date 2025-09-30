Estadística
L’índex socioeconòmic distingeix Castellolí entre els pobles de més de 500 habitants
Lidera aquest rànquing Matadepera n Fontanals de Cerdanya és el municipi de més de 500 habitants amb menys veïns sense estudis postobligatoris del país
redacció / acn
Castellolí és el segon municipi de més de 500 habitants de Catalunya amb l’índex socioeconòmic més alt de Catalunya, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) del 2022 publicades ahir. Matadepera torna a ser el municipi que lidera aquest rànquing per segon any consecutiu (130), seguit del poble de l’Anoia (125,5) i Tiana, al Maresme (124,6). La mitjana catalana és de 100. L’indicador concentra en un sol valor dades dels àmbits laboral, educatiu, d’immigració i de renda.
D’altra banda, Fontanals de Cerdanya és el municipi de més de 500 habitants de tot el país on el veïnat té més estudis postobligatoris: només un 1,1% d’ells no en tenen.
Índex socioeconòmic
L’IST concentra en un sol valor la informació de diversos indicadors. Un d’ells és el percentatge de població ocupada entre els 20 i els 64 anys i, entre els municipis de més de 500 habitants, destaquen les Masies de Roda (81,0%) i Vilablareix (80,6%) amb l’índex més alt, mentre que el més baix són a Talarn (37,1%) i Querol (49,3%). També es té en compte el pes dels treballadors de baixa qualificació, que a Matadepera són el 3% del total, mentre que a Soses (39,1%) i Sant Pere Pescador (35,2%) multipliquen per més de deu la població vallesana.
Un altre dels indicadors és el del percentatge de gent amb estudis baixos, que a Vallromanes és del 3,7% i a la Fatarella, del 31,2%. Pel que fa als que no tenen estudis postobligatoris, a Fontanals de Cerdanya només són l’1,1%, mentre que a la Jonquera, el 57,6%.
Els estrangers de països de renda baixa o mitjana són menys de l’1% del total a Guils de Cerdanya o a Monistrol de Calders, però a Guissona passen del 50%. I la renda mitjana per persona, que a Catalunya se situa en els 15.519 euros, es dispara fins als gairebé 25.000 a Matadepera o Bolvir, mentre que a Salt o a Massalcoreig es queda en els 10.000 euros.
Diferències a Girona i Badalona
L’índex socioeconòmic territorial (IST) de Girona és 98,4, molt proper a la mitjana de Catalunya, però a l’agrupació censal Girona 7 (Montjuïc) l’IST és 127,8 i a Girona 2 (la Font de la Pólvora - Vila-roja) és 51,4. Hi ha, per tant, 76,4 punts de diferència entre aquestes 2 agrupacions censals del mateix municipi.
L’IST de Badalona és 94,1, però a l’agrupació censal Badalona 1 (Centre) és 122,1 i a Badalona 9 (Sant Roc Oest - sector Plaça de Camarón de la Isla) és 51,5, amb una diferència de 70,6 punts entre les 2 agrupacions censals.
