Neus Guillamet: «Si unim esforç, innovació i compromís, tots hi sortim guanyant»
En un sector tan qüestionat com sol ser el porcí, Groc Colza treballa per ser exemple de sostenibilitat.
Parlem amb Neus Guillamet, Administradora i sòcia de Groc Colza.
Cada vegada més empreses catalanes estan liderant el canvi cap a una economia baixa en carboni. Els vuit finalistes del premi a la Sostenibilitat Empresarial demostren que és possible créixer i ser competitius cuidant-se del planeta. BBVA s’afegeix a aquesta transformació, oferint suport i finançament perquè aquestes empreses continuïn construint un futur més sostenible, inclusiu i ple d’oportunitats.
-¿Té marge el sector porcí per a una producció sostenible i ètica?
Al a Granja Can Jaumetó estem convençuts que sí. Per això, des de fa més d’una dècada treballem per demostrar que la ramaderia pot ser sostenible, saludable, eficient, respectuosa i innovadora, sense renunciar al benestar de les persones ni els animals.
El nostre camí ve marcat per les quatre erres: Reduir, Reutilizar, Reciclar i Responsabilitzar-nos. Són la base de la nostra manera d’entendre el treball i la vida. Produir aliments de qualitat i proximitat només té sentit si es fa deixant un llegat positiu al planeta i a les generacions futures. En un sector sovint qüestionat, volem obrir camí amb l’exemple.
-¿Quines mesures de sostenibilitat aplica l’empresa?
-Intentem aplicar la sostenibilitat de forma integral i ens proposem, com a mínim, un projecte de millora anual.
Per a nosaltres, la sostenibilitat comença sempre amb les persones. Per això, cuidem el nostre equip humà amb salaris justos, primes variables, horaris intensius matinals i conciliació familiar. Acompanyar, formar i escoltar cada persona és el que ens permet ser una empresa compromesa, humana i de confiança.
D’altra banda, per a nosaltres els animals estan al centre. Les mares, els garrins i els mascles viuen en espais dissenyats que afavoreixen la seva salut, el seu confort i els seus comportaments naturals. Per a nosaltres, el seu benestar és primordial.
-¿I a nivell energètic?
-Entre altres mesures destaca una caldera de biomassa (2015), que substitueix el gas propà per una energia neta i renovable; la planta fotovoltaica i les bateries (2022-2024), per emmagatzemar l’energia del sol i reduir la dependència de combustibles fòssils en un 48%; o els bevedors eficients (2022-2023), que redueixen el consum d’aigua i eviten el malbaratament.
-Entre aquestes mesures destaca també la seva planta d’hidròlisi, pionera a la demarcació de Girona. ¿Com funciona?
-Dipositem les restes biològiques de l’activitat de la granja en dipòsits de nou metres cúbics. Quan estan plens els segellem i els mantenim tres mesos al sol i al ras. Això provoca que es momifiquin les restes, que són recollides quatre vegades a l’any amb un camió plataforma homologat, i portades a la planta on es transformen en biogàs i adobs per als camps.
-¿Quins són els beneficis d’aquest sistema?
-Es redueixen les olors i s’eviten més de 150 transports de camions a l’any. Això és sinònim de bioseguretat, estalvi energètic i reducció d’emissions. És un projecte que ens enorgulleix especialment, perquè és una mostra clara que la innovació pot ser aplicable i beneficiosa en el sector.
-¿Què representa per a l’empresa ser finalista d’aquests premis?
-És un reconeixement molt valuós. Vol dir que el treball fet durant anys, amb esforç i convicció, és percebut i compartit per la societat. Ens encoratja a continuar demostrant que el sector porcí pot ser sostenible, transparent i pròxim, i ens omple d’orgull que un projecte familiar com el nostre sigui exemple d’innovació i respecte pel planeta i les persones.
Per això, a Granja Can Jaumetó continuarem treballant amb passió i responsabilitat. Per demostrar que fins i tot en un sector tan exigent com el porcí, la sostenibilitat és possible. I segur que ens queda molt per millorar. Això ens dona energia per continuar plantejant reptes i portar-los a terme. Quan unim esforç, innovació i compromís, tots hi sortim guanyant.
